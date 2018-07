Cerca de 900 voos foram cancelados por segurança devido às greves em França e Itália.

A easyJet cancelou 1.263 voos no mês passado, a maioria devido às greves registadas em França e em Itália e por causa do estado do tempo, informou hoje a companhia aérea de baixo custo.



Cerca de 900 voos foram cancelados por segurança devido às greves em França e Itália e 150 devido a restrições de controlo de tráfego aéreo por causa das tempestades, refere a companhia, que no mesmo período do ano anterior cancelou 213 voos.



Em comunicado, o CEO da easyJet, Johan Lundgren, adianta que a "greve dos controladores de tráfego aéreo (ATC) franceses causou uma considerável perturbação no espaço aéreo europeu durante os meses de Maio e Junho.



"Compartilhamos a frustração dos passageiros com as greves que já resultaram, durante este ano, em mais de 26 dias de greve, causando mais de 5.000 cancelamentos de voos com as principais companhias aéreas da Europa, impactando milhões de passageiros", salientou.



Johan Lundgren esclareceu que as companhias aéreas já fizeram algumas sugestões para mitigar o impacto das greves dos controladores de tráfego aéreo nos passageiros.



"Continuamos a trabalhar nesta questão com os políticos em toda a Europa", disse.



O número de passageiros transportados em Junho subiu para 7,9 milhões, 2,3% mais que no ano anterior, enquanto a taxa de ocupação foi de 95,4% no mês passado, contra 94,8% em 2017.



Nos últimos 12 meses e até o final de Junho, a companhia aérea britânica transportou 83.273.673 passageiros, um aumento de 6,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.



A taxa de ocupação para esses 12 meses foi de 93,5%, contra 92,1% no mesmo período do ano anterior.



Itália, Espanha e Reino Unido e as praias das ilhas Baleares foram os destinos mais populares em Junho.



A easyJet operou cerca de 51.000 voos em Junho de 2018 - uma média de 1.700 voos por dia - e transportou mais de um quarto de milhão de passageiros por dia, totalizando 7,9 milhões de passageiros no mês, em toda a sua rede europeia.



As estatísticas não incluem as operações da companhia aérea Tegel, que começaram a 5 de Janeiro deste ano.