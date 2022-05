Combustível a sair? Nestas bombas, só depois de pagar 1,65 euros

Imagine que antes de entrar qualquer gota de gasolina ou de gasóleo no depósito do seu carro, já estava a pagar. E que a conta extra tanto pode ser de 5 cêntimos como de 1,65 euros - o que daria para percorrer uns oito quilómetros de estrada. Não precisa de imaginar mais, porque esta situação aconteceu em pelo menos quatro postos de abastecimento no Norte do País. "Na prática, ainda que com outras vestes jurídicas, trata-se de um ‘furto’ descarado de combustível aos consumidores", defende a associação Citizens’ Voice, que revela à SÁBADO ter instaurado quatro ações populares às empresas responsáveis por estes postos. "Fomos alertados por uma investigação da ASAE", explica Octávio Viana, presidente da Citizens’. A partir daí, começou o périplo para ter acesso aos documentos e descobrir quem eram os distribuidores em causa. O último processo deu entrada no dia 21 de abril.