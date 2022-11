CMTV é líder na estreia de Portugal no Mundial 2022

A CMTV liderou o consumo de informação por cabo no dia da estreia de Portugal no Mundial de futebol. Com efeito, o canal do Correio da Manhã registou uma média diária de 4,5%, à frente da concorrência da RTP 3, que fez 0,7%, da SIC Notícias, que registou 2,2%, e do canal CNN, que não foi além dos 2,4%.



Redação CM/CMTV

O programa mais visto do cabo desta quinta-feira foi o 'Doa a Quem Doer', da CMTV, apresentado por João Ferreira e Tânia Laranjo. O 'Grande Jornal' e o 'Jornal de Portugal', igualmente da televisão do CM, completam o top 3 dos mais vistos.

A CMTV lidera o consumo de televisão por cabo há 205 dias sem qualquer interrupção.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda disponível na TDT.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.