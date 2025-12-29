"Cheques" do Governo para carros elétricos esgotaram em horas

Apoios à compra de carros ligeiros de passageiros 100% elétricos já esgotaram. Candidaturas aos cheques para carros elétricos destinados a instituições de solidariedade social ainda estão abertas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

As candidaturas aos “cheques” para incentivar a compra de veículos 100% elétricos, que abriram esta segunda-feira, já esgotaram, afirma fonte oficial do Ministério do Ambiente.



carros elétricos João Cortesão

“Encontram-se esgotadas as tipologias referentes ao incentivo pela aquisição de veículo ligeiro de passageiros 100% elétricos – pessoa singular; motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos e bicicletas convencionais”, refere aquela fonte.

Adianta que as candidaturas para carros elétricos destinados a instituições de solidariedade social ainda estão abertas. Para além destes veículos 100% elétricos destinados às IPSS, há ainda apoios disponíveis para as bicicletas de carga, para as bicicletas elétricas e para outros dispositivos de mobilidade elétrica, onde se incluem os terminais de carregamento.

"Os veículos ligeiro de passageiros 100% elétricos para pessoa singular esgotaram em menos de quatro horas", disse ao Negócios aquela fonte.

De acordo com a página do Fundo Ambiental, onde se pode acompanhar a evolução das candidaturas, foram submetidas 2206 candidaturas para veículos elétricos para particulares e excluídas cinco, para um total máximo de 2.200 vagas. Há 1.527 candidaturas em verificação de elegibilidade, 612 a aguardar pedido de pagamento e 62 veículos com pedido de pagamento já submetido.

Com uma dotação de 17,6 milhões de euros, o Fundo Ambiental tinha mais de 10 mil "cheques" para incentivo à mobilidade elétrica, distribuídos por oito categorias: ligeiros de passageiros para particulares, ligeiros de passageiros para IPSS, bicicletas de carga, bicicletas elétricas; bicicletas convencionais; motociclos; outros dispositivos de mobilidade elétricas; e carregadores.

O valor de cada incentivo varia consoante a categoria. No caso dos veículos ligeiros de passageiros é de 4.000 euros para particulares e de 5.000 euros para as IPSS. Nas bicicletas de carga é de 50% do valor da compra até ao máximo de 1.500 euros para as elétricas ou de 1.000 euros para as restantes, enquanto para as bicicletas elétricas e convencionais é de 50% do valor de compra (incluindo IVA), até ao máximo de 750 euros para as elétricas e 500 euros para as restantes.

No caso dos incentivos para motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos elétricos, o apoio é de 50% do valor da compra, até um máximo de 1.500 euros, sendo que nos outros dispositivos de mobilidade é de 50% do valor, até 500 euros.

Nos carregadores, o apoio suporta 80% do valor de aquisição do carregador, incluindo IVA, até ao máximo de 800 euros por lugar de estacionamento, mas também 80% do valor da instalação elétrica associada, até ao máximo de 1 000 euros por lugar.