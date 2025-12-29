Acionistas da Impresa aprovam entrada da MFE com aumento de capital

Acionistas deram 'luz verde' ao aumento de capital de 17,3 milhões necessário para a entrada dos italianos no grupo português. Concretização da operação tem de ser feita no prazo de um ano.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

Os acionistas da Impresa aprovaram hoje em Assembleia-geral extraordinária o aumento de capital de 17,325 milhões de euros, operação que permitirá a entrada do grupo italiano Media For Europe (MFE) no capital da dona da SIC e do Expresso. O aumento de capital deverá ser integralmente subscrito pelo grupo controlado pela família Berlusconi.



Impresa valoriza e supera 52 milhões em bolsa

"Foi aprovada [...] a autorização ao Conselho de Administração para proceder, no prazo de um ano contado da presente data, a um aumento de capital social da Sociedade no montante de até 17.325.000 euros mediante entradas em dinheiro", anunciou a Impresa em comunicado enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O aumento será "integralmente subscrito e realizado pela MFE, com supressão do direito de preferência dos acionistas".

A operação implica a emissão de 82,5 milhões de novas ações a um preço unitário de 21 cêntimos. Uma vez concretizada, a MediaForEurope passará a deter 32,934% do capital da Impresa, enquanto a Impreger, da família Balsemão, verá a sua participação reduzida para 33,738%, mantendo-se como maior acionista individual.

Em 26 de novembro, a Impresa anunciou a parceria com a italiana MFE - MediaForEurope, um negócio considerado fundamental para garantir a viabilidade financeira da Impresa, que acumula 145 milhões de euros de dívida líquida.

"Em conjunto com a holding Impreger, acionista maioritária da Impresa, assinou um acordo de investimento com a MFE", através do qual "esta última se compromete a subscrever novas ações da Impresa, a emitir em aumento de capital social, o que levará a que passe a deter uma posição acionista de 32,934% no capital social" do grupo, referiu na altura a dona da SIC.

Entretanto, a Impresa revelou, este domingo à noite, projeções financeiras para os próximos anos, esperando um aumento ligeiro das receitas até 2028. De acordo com a projeção das contas consolidadas até 2028, a empresa de media estima uma taxa média de crescimento anual de 0,5% nas receitas. Para este ano, são estimadas receitas consolidadas de 179 milhões de euros.

A taxa média de crescimento anual para o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) é de 7,2%, projetando atingir 24,3 milhões de euros em 2028.

Quanto ao investimento (Capex), a taxa média de crescimento anual para igual período é de 9,6%. A estimativa para este ano é de 1,9 milhões de euros e de 3,7 milhões de euros em 2028.