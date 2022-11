Celeste Hagatong: quem é a pioneira que vai gerir os milhões do Fomento

O diretor da RTP entrou pelo gabinete de Celeste Hagatong com um pedido em tom de ultimato: “Ou me passa um cheque ou hoje vai haver uma revolução!” Hagatong, na altura com 25 anos, precisava de ter mão firme no dinheiro. O ano é 1977 e Portugal está numa crise profunda, sob assistência do FMI e a contar tostões para pagar os cereais e os combustíveis que importava. Mas o administrador da televisão pública tem um argumento de peso: o cheque é para pagar a dívida à brasileira Globo, a produtora da telenovela Gabriela.