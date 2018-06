A Comissão Europeia criou um fundo de pensões privadas depois de ter sido pressionada pela BlackRock, a maior gestora de fundos do mundo. A proposta da BlackRock surgiu em Fevereiro de 2015, num documento de 18 páginas chamado "A união dos mercados de capitais: uma perspectiva de investidor".Pouco mais de um ano depois, a Comissão Europeia, chefiada por Jean-Claude Juncker, criou um fundo de "pensões pessoais transfronteiriço", conta o Diário de Notícias.Quando apresentou a sua candidatura, em 2014, não figurava no programa de Juncker a criação do Plano Europeu de Pensões Pessoais (PEPP), criado dois anos depois. O fundo de pensões deverá afectar 240 milhões de cidadãos europeus.A proposta do PEPP está pronta para ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, apesar de terem sido propostas mais de uma centena de emendas.O PEPP levanta suspeitas sobre o peso da BlackRock em Bruxelas, que é criticado pela Better Finance, a Federação Europeia de Investidores e Utilizadores de Serviços Financeiros. Além disso, a BlackRock já gere o primeiro fundo privado transfronteiriço na Europa, o Resaver, que se destina a investigadores universitários e cientistas.O Resaver foi criado por Carlos Moedas, comissão europeu, que contratou a Blackrock para a sua gestão.