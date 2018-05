Mesmo que a economia portuguesa não cresça os 2,3% esperados pelo Governo em 2018, a generalidade dos pensionistas vai ter um aumento no próximo ano. Segundo o Diário de Notícias, para os 2,9 milhões de pensões - equivalente a 80% do total – cujo valor é inferior a 857 euros, o aumento será real.

Estas actualizações deverão chegar às as pensões de velhice, sobrevivência e invalidez pagas pela Segurança Social e pela Caixa Geral de Aposentações. Contudo, o alcance será ditado pelo crescimento da economia e pela inflação.

Desde o final de 2016 que a economia cresce acima do valor médio de 2%, percentagem necessária para que ocorra aumento real para a maioria dos pensionistas. Apesar de nos primeiros três meses de 2018 se ter registado um abrandamento económico, as previsões apontam para que o Produto Interno Bruto (PIB) ronde os 2,3% no final do ano.

Assim, as pensões até dois indexantes de apoios sociais (IAS) deverão ter a partir do início de 2019 um aumento de cerca de 1,5%.

Segundo o jornal, os dados oficiais mostram que há cerca de 2,9 milhões de pensões até dois IAS. Após os aumentos de Janeiro deste ano, o Governo de António Costa prepara-se para repetir em Agosto um novo aumento extraordinário, que alcançará 1,6 milhões de pessoas.