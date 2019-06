Onde encontrar casas mais baratas em Lisboa e no Porto? Há poucas casas disponíveis e muita gente a querer comprar. A consequência? Em 2018, os preços em Lisboa subiram 19%, enquanto no Porto o aumento foi mais expressivo: 30%. Perante os números do valor médio de cada metro quadrado, encontrar casas com preço acessível a uma distância reduzida do centro da cidade pode parecer difícil.

No Porto, os preços são mais baixos, mas o panorama é semelhante. No topo está a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, onde o metro quadrado ronda os 3.283 euros, muito por culpa da zona da Foz. "Os preços podem chegar aos 4.000 euros o metro quadrado. Enquanto no centro as pessoas mudam de casa de 5 em 5 anos, na Foz a média de permanência está entre os 15 e os 20 anos. São casas para a vida", explica Miguel Aguiar, CEO do grupo Business, representante da agência Keller Williams (KW).Mas se historicamente a antiga freguesia de Foz do Douro sempre foi das localizações mais caras do Porto, o aumento da procura tem feito disparar os preços por toda a cidade. "O Porto está na moda", diz Miguel Aguiar, e o centro é o exemplo mais flagrante: o preço médio por metro quadrado está nos 3.254 euros.Perante estes números, encontrar casas com preço acessível a uma distância reduzida do centro da cidade pode parecer difícil - ou mesmo impossível. No entanto, seguindo uma estratégia correta e procurando nos locais certos, ainda é possível dar menos de 200 mil euros por um T2 a cinco minutos do Marquês de Pombal ou dos Aliados - ou a 10, 20 ou 40 minutos (numa viagem de carro sem trânsito). Saiba como.Arranjar casa perto da principal praça da cidade nunca foi tão caro. Um apartamento T2 de 70 metros quadrados pode custar entre 430 mil e 450 mil euros. No entanto, há ainda bairros a menos de cinco minutos de carro do Marquês de Pombal (sem trânsito) que são alternativas mais em conta. É o caso do Bairro de Santos, entre a Praça de Espanha e o Hospital de Santa Maria, onde há casas a €2.000/m2. Depois da reorganização das freguesias, este bairro passou a pertencer às Avenidas Novas, que tem valores médios de €5.038/m2. É a segunda mais cara da cidade.Perto das Amoreiras fica a freguesia de Campolide, com casas mais antigas e menos oferta de transportes, ou como dizem os agentes imobiliários, "uma área menos consolidada". É por isso que o preço médio por metro quadrado se fixa nos 3.650 euros, com ruas como as que ficam perto do Aqueduto das Águas Livres e a Rua Maria Pia, já na fronteira com Campo de Ourique, a serem as que apresentam preços mais baixos.Foi nesta área que Francisca Oliveira encontrou o que apelida de "um achado". Aos 24 anos, e depois de dividir casa durante mais de cinco, decidiu ter um sítio só seu. "Os preços dos quartos continuam a subir e comecei a fazer contas. A diferença entre pagar uma mensalidade ao banco ou uma renda mensal não era muita", conta a jovem. Ainda procurou sozinha, através da Internet, mas rapidamente percebeu que precisava da ajuda de uma agência. Encontraram-lhe um T2 com terraço em Campolide por 180 mil euros, mas a precisar de obras. Com 105 metros quadrados de área, o que corresponde a €2.700/m2, não hesitou."Nem fiz as contas às remodelações, mas tive de arranjar a canalização e o sistema elétrico. Também demos uma pintura nas paredes", diz Francisca Oliveira, que ainda está a mudar para a nova casa. A ausência de metropolitano na zona e os poucos lugares de estacionamento não foram vistos como pontos contra. "Trabalho na Alameda e vou de autocarro. Tenho um direto a menos de 10 minutos a pé de casa", continua, referindo ainda como vantagens da zona a quantidade de mercearias e pequenos supermercados que existem e o ambiente calmo das ruas.Perto da Avenida da Liberdade também se fazem bons negócios. As freguesias de Arroios e Penha de França são das mais baratas da cidade e estão a ser renovadas a um ritmo mais lento, o que deixa ainda tempo para que possa comprar e mais tarde remodelar. "Entre a Almirante Reis e a Estefânia há muitas oportunidades, mas tem de se bater perna para as encontrar", diz Eliane Ribeiro, referindo-se à inclinação desta zona. Na origem deste "oásis" mesmo no meio da cidade está a pouca acessibilidade e a proximidade de bairros com alguns problemas, como o Intendente e o Martim Moniz.Com todas as outras freguesias a apresentarem um nível de consolidação mais alto (mais transportes, mais serviços, melhor segurança) e a oferta muito condicionada com a falta de construção nova, os agentes descartam críticas como a de que os lisboetas já não conseguem viver em Lisboa. "Sentimos uma mistificação em torno do centro de Lisboa, em 2010 a Baixa estava vazia e ninguém queria passar lá a noite", diz àPedro Moreira, agente imobiliário nas Avenidas Novas. "A renovação destas zonas não foi feita para os portugueses porque esses já estavam a ir para os subúrbios há muito tempo."No Porto, as pesquisas de T2 entre os 50 e os 100 m2 levam-nos a preços na ordem dos 180 mil euros, no caso de apartamentos usados, ou dos 330 mil euros, no caso de apartamentos novos na extinta freguesia de Cedofeita, perto da Rua da Boavista. Para Miguel Aguiar, esta é uma das zonas mais promissoras em termos de desenvolvimento residencial, "tem tudo lá: bons acessos à VCI e está perto do centro e do comércio". Se nos aproximarmos mais dos Aliados, o caso muda de figura: 90 m2 no coração da cidade podem valer 375 mil euros (€4.167/m2), falando de apartamentos renovados ou novos.Parece pois haver pouco espaço para as exceções, mas Ana Lima encontrou uma agulha no palheiro quando, a meio do ano passado, deu de caras com a sua atual casa. A produtora cultural de 29 anos esteve quatro meses à procura de casa no Porto, sempre com o foco na Baixa. "É aqui que faço praticamente toda a minha vida", diz. Dependente dos transportes públicos, nunca ponderou ir viver para áreas limítrofes, centrando a sua procura no Bonfim e na União das freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória. Chegou a visitar quatro casas antes de encontrar a atual, a mais distante na zona de Arca d'Água, na freguesia de Paranhos. Fazia as pesquisas diariamente na Internet ou com a ajuda de pequenas imobiliárias, que lhe agradavam mais do que a abordagem dos maiores agentes do mercado. "As grandes imobiliárias estavam-me a dar preços altíssimos", atira, desconfiando que o assédio dos investidores estrangeiros era uma das razões para essa discrepância de preços.Contudo, foi mesmo numa dessas pesquisas online que Ana Lima acabou por encontrar aquela que viria a ser a sua casa: um T3 perto da estação da Trindade, instalado num edifício do início dos anos 80. A antiga proprietária, conta, queria voltar para a terra natal e estava mais preocupada em desvincular-se da casa do que em lucrar com uma venda especulativa. As conversações duraram um mês. No fim pagou €1.454 por metro quadrado, bem abaixo da média da freguesia, 3.254 euros. Seguiram-se oito meses, com intermitências, de "obras de fundo na canalização, outras nos acabamentos", mas a espera compensou, não é todos os dias que se encontra um preço destes em plena Baixa da cidade.Mantendo a pesquisa a 5 minutos do centro, mas mudando de freguesia, é possível encontrar no Bonfim preços mais simpáticos do que na freguesia anterior. Um T2 reabilitado pode custar €290.000 (€2.870 o metro quadrado) ou €230.000, usado.Contudo, a avaliação não é linear e depende das zonas. "Têm sido implementadas nas áreas mais perto da baixa as mesmas tipologias de lá", ou seja, "T0 e T1 onde o metro quadrado ronda os €3.000", aponta Miguel Araújo, agente da ERA das Antas, "esse tipo de produto chega muito pouco ao mercado". Em sentido inverso, "de há um ano para cá começaram a aparecer construtoras tradicionais a fazer residências T2, T3 onde o metro quadrado anda entre os €1.800 e os €2.000". O segredo, portanto, é procurar nas áreas da freguesia mais longe do centro.A necessidade de ter um espaço maior para a família sem pôr em causa a proximidade do centro da cidade levou Natália a mudar-se para Nova Carnaxide, um bairro a menos de 10 minutos de carro via A5. "Ainda procurámos na Ajuda, onde vivíamos, e à volta mas era tudo muito caro", diz àa empregada doméstica. A procura começou a alargar-se ao concelho de Oeiras e ao da Amadora, tendo sempre em atenção a oferta de transportes, dado que Natália não tem carro.O T3 que a agência lhe encontrou tem 98 metros quadrados, elevador e garagem. O negócio ficou fechado por 250 mil euros, um preço abaixo da média do concelho de Oeiras, e a entrada foi imediata, sem necessidade de remodelação. "Esta casa em Lisboa custaria pelo menos mais 100 mil euros", aponta Natália. "Tem mais 30 metros quadrados que a outra, e tem uma vista bonita."Aumentando o tempo de viagem até ao centro para 10 minutos (sem trânsito), pode procurar-se de Moscavide até Queijas, passando por Alfragide, Pontinha e Lumiar. Segundo os dados da Confidencial Imobiliário, todas estas zonas apresentam preços médios mais baixos que o centro de Lisboa, mas há algumas com mais oferta para a classe média que outras. É o caso de Nova Carnaxide, um bairro com muita construção recente e de boa qualidade, Moscavide, que faz fronteira com o Parque das Nações e ainda apresenta muita oferta, ou Alcântara, que tem beneficiado com o Lx Factory.No topo das tendências estão também Marvila, Braço de Prata e Beato, os bairros industriais que aos poucos se vão tornando artérias artísticas. Com um preço médio de 3.233 euros por metro quadrado, os agentes imobiliários alertam que é difícil encontrar aqui construção nova, mas que a escassez tem sido ultrapassada através da conversão de grandes armazéns em estúdios.Mário Garcez, agente imobiliário com muita experiência na zona de Carnide, desvaloriza estas localizações trendy e defende a área entre o Lumiar e São Domingos de Benfica, muito procurada pela classe média. "É uma zona bem servida de transportes, com construção antiga e nova, e que está em fase de consolidação com a abertura de lojas e serviços e a implantação de jardins", explica à. Por aqui destaca o Bairro Padre Cruz e o da Horta Nova, que é em Carnide mas faz fronteira com Telheiras, a Quinta dos Barros, em São Domingos de Benfica, e toda a Alta de Lisboa, que está a ser alvo de requalificação.E se pensa que, por estarem na periferia, estas zonas são ideais para ter alguns descontos através da negociação do valor de compra, saiba que essa estratégia está a resultar cada vez menos com os proprietários, quer o imóvel seja no Saldanha ou na Pontinha. "Ainda que os preços estejam inflacionados, os descontos têm caído. Já não se fazem grandes negociações", clarifica Eliane Ribeiro, afirmando que os proprietários só têm retirado 5 a 10 mil euros à oferta inicial. A situação só é diferente quando os imóveis ficam muito tempo parados sem serem vendidos. Aí sim há oportunidade de negociar.Com os preços a duplicar no Porto e as exceções a aparecerem e desaparecerem num abrir e fechar de olhos, já nem os fatores negativos, como a falta de transportes, maus acessos ou a proximidade a zonas problemáticas, impedem os compradores de assinarem o contrato.Foi isso que aconteceu com Constança Correia e Nuno Costa quando compravam um T3 em Lordelo do Ouro. As janelas amplas do seu terceiro andar estão debruçadas sobre o rio, numa paisagem que se estende até ao mar mas que, a certo ponto, é interrompida pelas torres do Aleixo. "A primeira vez que viemos visitar o andar engoli em seco", diz Constança Correia. Afinal é só atravessar a rua para ter um pé dentro do bairro, onde ainda no início do mês foram detidas 15 pessoas e apreendidos mais de quatro quilos de heroína e cocaína. "Às vezes isto parece um Mercado do Bolhão, mas a céu aberto", diz Nuno Costa. O barulho é tanto, que o casal teve de pôr janelas duplas - mas esse foi o único transtorno da convivência com o bairro.A vizinhança do Aleixo não é o único motivo que explica o facto de Constança e Nuno, de 32 e 39 anos, terem conseguido comprar o apartamento a 1.378 euros o metro quadrado, abaixo dos 2.894 euros da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos. "Houve um conjunto de fatores", diz Constança. Primeiro o anúncio que Nuno descortinou quase por mero acaso ao passar na rua.O andar pertencia a um casal de Macedo de Cavaleiros, que o comprou ainda em planta, em 2004, para a filha ali viver quando viesse estudar para o Porto. Mas isso nunca aconteceu e o andar ficou mais de 10 anos inutilizado. Com 1.000 euros de condomínio anual, os donos só queriam ver-se livres do andar. A necessidade de obras foi outro fator de negociação. "A quantidade de pó acumulado foi muito difícil de tirar", diz Constança. "Tivemos de pintar tudo e envernizar o chão."No fim, o casal sente que este é um bom sítio para viver. "Estou a 11 minutos de carro da baixa, que é onde trabalho, o Nuno está a 11 minutos a pé do trabalho dele", destaca Constança. A vista e os acessos são outras vantagens e quanto ao Aleixo, os dois têm esperança que os planos para reabilitar a zona avancem.A 10 minutos do centro do Porto, a par da União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, estão também Ramalde e Paranhos, duas das freguesias onde se tem notado mais o aumento da procura na cidade. Em Ramalde, as casas mais caras encontram-se em Pinheiro Manso, junto à Avenida da Boavista, onde um T2 novo, com 94 m2, pode custar 300 mil euros. Nas áreas do Carvalhido ou de Pereiró, junto à Avenida Antunes Guimarães, a mesma tipologia já pode ser comprada por menos de €200.000.Em Paranhos, a média do metro quadrado desce ligeiramente em relação a Ramalde, numa diferença de 1.984 euros para 1.743 euros, mas ainda assim o equilíbrio mantém-se. Ambas as freguesias gozam de bons acessos, de uma boa rede de transportes, de várias escolas básicas e secundárias e de uma centralidade em relação a diferentes pontos da cidade, fatores que pesaram nas escolhas de Sara Teixeira Pinto e David Pinheiro Silva quando decidiram comprar casa em Paranhos."Queríamos uma casa no Porto, o mais próximo da Baixa possível", começa por dizer Sara, "no mínimo um T2 com garagem, com algum espaço exterior e perto do metro". Os critérios fizeram com que demorassem a encontrar um imóvel. Num ano visitaram cerca de 15 casas, cinco fora do concelho do Porto, "três na Senhora da Hora (Matosinhos) e duas na Areosa (Gondomar)".As pesquisas - feitas diariamente e com critérios guardados em vários sites - terminaram há poucos meses, com um T2, com 105 metros quadrados, situado perto da Escola Secundária Filipa de Vilhena e em zona fronteiriça com a antiga freguesia de Cedofeita. As negociações com os antigos proprietários foram rápidas. "Eles queriam livrar-se disto rapidamente", diz David, e a situação de divórcio ajudou a baixar o preço de 175 mil euros para cerca de 145 mil.No apartamento que acabaram de comprar, no terceiro andar de um prédio construído em 1990, Sara e David, de 30 e 31 anos, tiveram de investir mais de 10.000 euros em obras, fator que também ajudou na negociação. Calculando tudo, sentem que o preço podia ter sido menor. "Estamos a 30 minutos a pé da Baixa, temos ótimos acessos para a VCI e para a A3, muitos serviços e comércio local nas redondezas", motivos que os deixam satisfeitos.Continuando nesta franja de casas a 10 minutos do centro, o CEO do grupo Business não tem dúvidas ao apontar que a freguesia com maior potencial de crescimento é Campanhã, onde o preço médio do metro quadrado está nos 1.540 euros, o valor mais baixo do Porto. O cenário pode, contudo, mudar se avançarem os projetos do antigo Matadouro da Corujeira - chumbado pelo Tribunal de Contas - do Terminal Intermodal e da nova ponte sobre o Douro com ligação a Gaia por Oliveira do Douro. "É uma zona com bons transportes, bons acessos e boas vistas. Vai ter o efeito de contágio que a Baixa teve", diz Miguel Aguiar.Mais contido, Miguel Araújo, da ERA, sente o mercado um pouco parado nesta área, na expectativa do que poderá acontecer na reabilitação urbana. "Toda a gente diz que o futuro passa por Campanhã, mas falta dar o primeiro passo", diz, referindo a "resistência" que existe em comprar habitação aqui devido à proximidade com os bairros camarários - 14 dos 42 que existem no Porto são desta freguesia.À medida que a distância ao centro vai aumentando deixamos de encontrar ruas e bairros mais acessíveis, mas sim concelhos inteiros. Numa viagem de 20 minutos sem trânsito chega-se a Loures, Alcochete ou Almada, que apresentam preços por metro quadrado bem abaixo dos 2.000 euros. Frederico Nazaré, de 30 anos, é natural de Lisboa, mas os pais cedo se mudaram para Loures, zona que nunca quis deixar não só pelo conforto, mas também pelos preços.Há pouco menos de meio ano começou à procura de casa com a mulher, Maria, na freguesia de Santo António dos Cavaleiros. "Encontrámos casas de valores exorbitantes que não tinham ponta por onde lhes pegar", conta Frederico, que se lembra de ter visto T2 por mais de 200 mil euros. A escolha final foi um apartamento dessa mesma tipologia, mas por 114 mil euros. "Tinha de ser algo com condições, mas não queríamos gastar muito dinheiro", continua o técnico de controlo de pragas.Enquanto Frederico Nazaré trabalha entre Alfragide e Loures, servindo-se do carro da empresa para as suas viagens, Maria trabalha no Saldanha e usa uma das estações de metropolitano mais perto de casa para chegar ao centro da cidade. "Demora no máximo meia hora da porta de casa ao trabalho", afirma Frederico. Por agora, estes 80 metros quadrados são suficientes para a família de três, mas Frederico prevê que daqui a 10 anos vá ser preciso começar o processo de procura de casa novamente porque planeiam ter mais um filho. "Mas não sabemos como estará o mercado nessa altura, por isso logo se vê", conclui.As freguesias que vão acompanhando a Linha de Sintra são, há muito tempo, a escolha de muitas famílias que se querem distanciar dos preços mais elevados da capital. António Serra, agente imobiliário com experiência nos concelhos de Sintra e Amadora, é capaz de responder rapidamente onde se arranjam casas baratas na zona, apontando Rio de Mouro, Mem Martins e Cacém como as soluções. "Há uma grande rotatividade das casas, o mercado tem sempre produto para a procura", indica o agente. Todas estas freguesias são servidas pelo comboio e, segundo o agente "já não há problemas de maior em relação à segurança".Passando a ponte 25 de Abril, os 20 minutos de viagem são suficientes para chegar ao concelho do Seixal. É esse o caminho que Inês Santos e o namorado fazem todos os dias para ir trabalhar. Em 2018 quiseram abandonar as Amoreiras e o mercado de arrendamento e começaram à procura de casa própria. "Não fazíamos questão que fosse no centro de Lisboa, pois trabalhamos em Paço de Arcos, mas a nossa primeira escolha também não foi Corroios", conta a jornalista de 30 anos, referindo-se à vila onde acabaram por comprar casa.O acaso fez com que, numa visita a familiares do namorado que vivem na Margem Sul do Tejo, o casal passasse pela zona de Corroios e, aí, tenha visto algumas placas de venda. "Ainda vimos outras casas na mesma urbanização, mas acabámos por ficar com um T3 de 130 metros quadrados com varanda, arrecadação e garagem", continua Inês, sendo a varanda e a garagem quase obrigatórios. O negócio ficou fechado por 200 mil euros, o que corresponde a 1.538 euros/m2.No concelho do lado, Almada, os preços são muito parecidos, encurtando um pouco a distância a Lisboa. Segundo Brígida Pires, agente imobiliária deste concelho, pode ser mais difícil encontrar casa devido à escassez de construção nova, mas a onda de renovações que começou em Cacilhas e se alastrou ao resto da cidade veio trazer muitas oportunidades para a zona. Aliás, é em Cacilhas e no centro de Almada, que distam entre si pouco mais de cinco minutos a pé, que se encontram os preços mais baixos....Questionado sobre as opções fora do Porto, Miguel Aguiar é perentório em apontar o concelho de Matosinhos como um dos que mais tem crescido. Ou porque, com o mesmo dinheiro, as pessoas conseguem encontrar aqui um apartamento ou uma casa maior, ou por preferirem viver à beira mar ou numa zona mais recatada.É o caso de Rita Silva que em 2016 não teve dúvidas em escolher a freguesia da Senhora da Hora para morar. "Já morava em Matosinhos", começa por contar à, "mas desde que a minha filha mais velha nasceu, em 2011, que soube que, mais cedo ou mais tarde, teríamos que mudar de casa". Viver longe do mar estava fora de questão, bem como longe da família, da escola das filhas e do local de trabalho. "Temos uma necessidade constante de manter a otimização do nosso tempo diário evitando trajetos longos e com muito trânsito."Enquanto andou à procura de casa, ora visitando imóveis à venda por particulares ora recorrendo a agências, foi-se apercebendo das vantagens de escolher um sítio longe da confusão central da cidade, "onde morava anteriormente", aspeto que a seduziu neste atual T4 que partilha com o marido e com as três filhas. "Vivo numa zona extremamente calma, arborizada - um pequeno pulmão na cidade! - e com ótimos acessos, aspetos que valorizo. Para além disso, os meus pais vivem muito perto, assim como os meus irmãos e a restante família. Para quem trabalha por conta própria, com horários exigentes e com três filhas, é de extrema importância esta proximidade." Como desvantagens salienta o facto de ter de pegar no carro para ir ao hipermercado, à farmácia, aos correios, "pois não temos estes serviços à porta". Talvez por isso, e pelo facto de ser um imóvel usado, Rita tenha conseguido negociar a casa com a IMC imobiliária por €1.250/m2, valor abaixo dos 1.579 apontados como média pela Confidencial Imobiliária.Além de Matosinhos, os concelhos de Vila Nova de Gaia, Maia, Gondomar e Valongo, principalmente na freguesia de Ermesinde, são outras opções para quem procura casa nas zonas limítrofes do Porto ter em consideração. Gaia, por exemplo, foi a cidade que registou a menor diferença de preços em Portugal entre as quatro classes de tipologia de alojamento (€50/m2): a tipologia T4 ou superior assumiu o menor valor mediano (€893/m2) enquanto a tipologia T0 ou T1 apresentou o mais elevado preço da habitação (€943/m2), dados do INE.Se estiver disposto a fazer viagens de, no mínimo, 40 minutos até chegar à rotunda do Marquês saiba que tem disponível uma tira de terreno que se estende de Mafra a Setúbal. Tendo em conta esta extensão, e segundo os dados mais recentes, é possível comprar casa mais barata em Cascais do que em 20 das 24 freguesias em Lisboa. No entanto, neste concelho, e como garantem os agentes imobiliários à, encontrar uma casa com um preço médio abaixo dos 3.000 euros por metro quadrado é como encontrar uma agulha no palheiro.Na margem norte do Tejo, os especialistas aconselham a olhar com muita atenção para Mafra, para Vila Franca de Xira e ainda para a zona da Cavaleira, em Sintra. Nélson Antunes, agente imobiliário em Mafra, tem visto a procura aumentar em todo o concelho, mas garante que esse não é o que está a desequilibrar o mercado. "Há poucas casas para vender. As pessoas têm dinheiro e querem comprar, mas o problema é mesmo encontrar casa", conta Nelson Antunes. No entanto, está prevista a construção de pelo menos 1.000 fogos durante os próximos anos.Mas a uma distância tão grande da cidade, o que leva uma família de classe média a mudar-se para Mafra? "Pelo valor que estão a pedir por um T2 no centro de Lisboa consegue-se comprar uma moradia de 200 metros quadrados perto do centro de Mafra. Ou menos", diz o agente. Já em Vila Franca de Xira, o fator de atração prende-se com a proximidade à Linha da Azambuja, o que permite a quem lá vive chegar a Santa Apolónia em menos de meia hora. Como aponta Isabel Lambuça, agente imobiliária dessa zona, um T2 num prédio recente com elevador e aquecimento central custa 150 mil euros. "E já estou a exagerar um bocadinho", remata.Já na Margem Sul do Tejo, fatores como a proximidade das praias e do novo aeroporto estão a moldar mais a oferta, dando origem a preços mais altos nas zonas de Sesimbra, Alcochete e Montijo. Helena Vilhena, agente imobiliária na zona do Montijo, tem assistido ao desenvolvimento nos últimos tempos e garante que a pressão que tem afetado Lisboa está a alastrar-se aos arredores. "Conforme os preços subiram em Lisboa também subiram em Alcochete e no Montijo. E esta influência vai até ao Pinhal Novo", diz a agente, garantindo que, neste momento, esta é a área do concelho com preços mais baixos.Carolina Leitão e Diogo Freitas conseguiram comprar casa no Montijo antes desta já anunciada escalada de preços. Conseguiram um T3 com 130 m2, no Bairro da Caneira, a 190 mil euros. Ainda que esteja um pouco acima do preço médio para a freguesia, que ficou nos 1.205 euros no terceiro trimestre, este foi ainda comprado em construção, o que quer dizer que o casal foi o primeiro a habitá-lo. "Procurávamos uma casa com linhas modernas e simples, nada de madeiras escuras ou aquelas cozinhas antigas", define a designer de 27 anos.A jovem trabalha em Lisboa, mas vivia em Azeitão, enquanto o namorado, de 28 anos, é assistente de logística em Setúbal e vivia no Montijo. Tinha chegado a hora de tornar as coisas mais simples e procurar casa num sítio que ficasse a meio caminho. "Este prédio tinha estado embargado durante 10 anos e para conseguirem vender as casas o banco estava a dar financiamento completo, algo que já é muito raro", conta Carolina.A apresentar-se ainda como uma opção mais em conta é o concelho de Setúbal, embora a agente Maria Ribeiro reitere aqui o problema apontado às restantes zonas da Margem Sul: não há casas novas. "A construção nova está a surgir muito tímida e a cidade está cheia de casas velhas, por remodelar, que ninguém sabe de quem são", diz a agente à. Assim, as novas urbanizações têm surgido em zonas como o Vale do Cobro ou o Vale Ana Gomes. Aqui é possível encontrar T2 por menos de 90 mil euros. A distância ao Marquês? 34 minutos de carro.Na Zona Norte, na opinião de Miguel Aguiar, o hábito de morar a 40 minutos do trabalho não é tão usual como no Sul do País. "Aqui ainda não há o efeito de Lisboa, de se demorar uma hora no carro para se chegar ao emprego. As pessoas conseguem boas soluções perto do trabalho. Se demorarem uma hora de carro a chegar ao emprego, mudam de casa."Contudo, o exemplo de Tiago Maçana contraria a tendência comportamental apontada pelo CEO do grupo Business. É em Braga que Tiago mora desde 2016, depois de ter deixado para trás um apartamento T3 em Vila Nova de Gaia, a cerca de 10 minutos do centro do Porto, cujo preço por metro quadrado se situava nos €1.250. À, o engenheiro civil que desempenha função de diretor de obra numa empresa de construção, explicou as razões para ter deixado as imediações do Porto, onde trabalha, para viver no segundo melhor destino europeu de 2018. "A minha mulher tem escritórios em Braga e em Barcelos, já eu, apesar de a sede da empresa ser no Porto, posso ter obras por todo o País." Os filhos, conta, também frequentavam um colégio em Barcelos, "não fazia sentido continuarmos no Porto".Mudaram-se em 2016 para Braga, para um T3 alugado, um ponto de partida que serviu para se adaptarem às novas rotinas e avaliarem os prós e contras dessa decisão. "Queríamos perceber se as coisas corriam bem", conta o engenheiro civil de 39 anos, para depois apontar as vantagens de viver numa cidade como Braga, em relação ao Porto: "Braga tem uma qualidade de vida muito melhor, não tem o trânsito do Porto, o custo de vida é menor, é culturalmente muito interessante, mais calma", fatores que agradaram tanto a Tiago como à mulher, Liliana, natural da cidade minhota. O único contra é a ausência de mar, mas isso também se resolve com uma ida a Esposende, a 20 minutos de distância de carro.Já no que às deslocações diz respeito, Tiago admite que fazer a viagem de regresso a casa ao fim do dia pode ser cansativo, "mas há sempre um podcast que faz passar o tempo rapidamente". Aliás, os 15 minutos que em teoria demoraria de Vila Nova de Gaia ao Porto, arrastavam-se não raras vezes até uma hora dentro do carro, em especial no período da manhã, quando o trânsito sobre a ponte da Arrábida é um pesadelo para quem diariamente cruza o Douro. Agora sai de casa às 8h e às 8h45, o mais tardar, já está nos escritórios da Boavista.Os motivos eram fortes para viver em Braga e o passo seguinte foi a compra de casa própria. "Eu gosto de correr e tenho por hábito correr dentro da cidade, em zonas que me agradam, por isso ia vendo as casas." Numa dessas corridas, Tiago deparou-se com um anúncio de uma imobiliária, ligou ao proprietário - que coincidentemente também vive em Braga e trabalha no Porto - e, dois meses de conversações depois, a casa era dele. Trata-se de uma moradia T4 com 300 m2, localizada no centro da cidade, com garagem e um pequeno jardim nas traseiras. A casa ainda está em obras, "tivemos de a reabilitar", mas o total do investimento traduz-se num preço por metro quadrado de €1.200 (numa pesquisa pelo concelho do Porto, encontramos a mesma tipologia na União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde por €3.442 o metro quadrado, e outra na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos por €4.688).Investir em Braga é uma decisão que o agente imobiliário Miguel Aguiar aponta como estratégica. O concelho, "com uma qualidade de vida brutal", foi dos que cresceu acima da média nacional em 2018, registando um aumento de 11,7% dos preços face a 2017. Dados da Con-fidencial Imobiliária dizem que o preço por metro quadrado se encontra neste momento nos €981, bem abaixo dos €2.692 apontados pelo mesmo banco de dados para o concelho do Porto.Nos concelhos a 40 minutos do Porto, Espinho é o que apresenta o valor mais alto por metro quadrado, com uma média de €1.670, seguido de Vila do Conde (€1.314) e Ovar (€1.095). Em sentido inverso, apa-recem os concelhos de Estarreja (€726), Oliveira de Azeméis (€741) e Santa Maria da Feira (€790).