NOW a crescer: Jornal à Hora de Almoço vence SIC Notícias e CNN Portugal

Now 26 de julho de 2025 às 12:35
O formato conduzido por Janete Frazão, e que contou com a análise especializada do Major-General Isidro Morais Pereira, alcançou 3,2% de share com uma média de 78900 espectadores.

O NOW está a crescer de forma consecutiva e alcança vitórias em cada vez mais horários. Esta sexta-feira, o Jornal à Hora de Almoço venceu a SIC Notícias e a CNN Portugal.

Este resultado garantiu uma vitória sobre a CNN Portugal (2,8% de share e média de 67100 espectadores) e sobre a SIC Notícias, que não foi além dos 2,3% de share no horário, com média de 56 mil pessoas, e que perdeu também para o NOW no total diário, algo que tem acontecido de forma cada fez mais regular. O NOW tem subido todos os meses e depois de ter fechado o mês de junho com o melhor resultado de sempre, prepara-se para fechar julho com novo recorde de audiência.

O NOW é o canal que agrega o Record, SÁBADO, Máxima e Negócios. Está na posição 9 das operadoras MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK, empresa responsável pela medição de audiências.

