de contas de serviços mínimos bancários; ou com rendimentos abaixo dos €900 mensais.

A lâmpada da imagem publicitária deve ser de baixo consumo, de forma condizer com o slogan: "Simplesmente a conta que tem em mente." Assim dita o surpreendente anúncio da Caixa Geral de Despósitos (CGD), que acena ao mercado espanhol com uma campanha sem preçários à vista. Dito de outra maneira, divulga "0 comissões de manutenção e administração; 0 comissões de transferências por Internet, 0 taxas por cartões de crédito e débito; e muitas mais vantagens".Contrariamente a Espanha, o banco público tem vindo a aumentar as comissões em Portugal. A última subida deu-se em maio, agravando, entre vários, os preços da Conta S (conta pacote, a mais barata da CGD): o mensal passou de €2,7 para €2,8, ao qual acresce 4% de imposto de selo. Total: €2,91 por mês, quase mais €35 por ano.As operações de levantamento com a clássica caderneta, inseparável dos mais avessos às transações online, também se agravam. Desde maio, os utilizadores passam a pagar €2,86 euros (até então, pagavam €1). As isenções aplicam-se aos casos de avarias de máquinas da rede; invisuais e analfabetos; titularesOutro aumento significativo afeta estudantes e professores universitários (via cartão Caixa IU): aos primeiros são cobrados €2 mensais pela manutenção da conta à ordem; aos segundos, €2,8. Soma-se o imposto de selo, de 4%.