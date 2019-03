CGD aumenta comissões de contas e levantamentos

Os clientes da Caixa Geral de Depósitos vão passar a pagar mais em comissões de contas à ordem e em levantamentos. Depois de uma atualização realizada há pouco mais de um mês, o banco irá agora retirar a isenção de comissões em contas de estudantes universitários com mais de 26 anos e quase que triplica o preço do levantamento de dinheiro ao balcão com apresentação de caderneta.





CGD Comissões

As alterações entram em vigor no dia 15 de maio e integram também os clientes com conta Caixa S – a "conta pacote" mais barata do banco. Atualmente, a mensalidade é de 2,50€ mas passará a 2,80, numa subida de 12%, enquanto que as contas mais completas, M e L, não viram ser alterado o seu custo.

O aumento das comissões irá afetar cerca de 1,5 milhões de clientes que aderiram a contas pacote lançadas pela CGD em meados de 2017, num total de 3,2 milhões de clientes do banco.