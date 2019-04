As reclamações sobre contas de depósitos à ordem passaram desde 2015 a ser a matéria mais reclamada pelos clientes bancários ao Banco de Portugal e por norma mais de 90% das queixas tem a ver com uma coisa: as comissões bancárias. O ano passado não foi exceção, revela o Banco de Portugal num relatório publicado hoje: apesar de terem diminuído cerca de 5% face ao ano anterior, as comissões fazem com que as contas de depósito continuem a ser a matéria mais reclamada, com mais de 4.300 participações ao supervisor.

A informação insuficiente sobre as comissões associadas às contas à ordem e os montantes exigidos a título de comissão são as principais razões de queixa, tal como nos anos anteriores.



Sob pressão das perdas infligidas pela crise, por más práticas de crédito e pela maior exigência dos reguladores, os bancos aumentaram abruptamente as comissões nos últimos anos. A média anual dos preços dos serviços bancários em Portugal é de 78 euros, segundo um estudo da consultora Deloitte publicado em 2018 – é o dobro do verificado em Espanha.

No ano passado o Banco de Portugal recebeu ao todo 15.254 reclamações dos clientes dos bancos, um número praticamente idêntico ao de 2017 (15.282).