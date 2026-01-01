Sábado – Pense por si

BYD vende 4,6 milhões de carros num ano mas ritmo de crescimento está a abrandar

Marca voltou a bater um novo recorde de vendas fora da China. Mas a maior concorrência no mercado doméstico está a fazer-se sentir no crescimento da marca.

A BYD, fabricante chinês de automóveis e que está a afirmar-se também na Europa, terminou o ano de 2025 com vendas de 4,6 milhões de unidades nos diferentes mercados onde opera. Este novo máximo para a marca tem, no entanto, nuances.

O valor representa um aumento de vendas anuais de 7,7% para a fabricante chinesa, mas este é o ritmo de crescimento mais baixo dos últimos cinco anos. De recordar que a marca terminou o ano de 2023 com um crescimento anual de 62% e o ano de 2024 com um crescimento de 41%.

Além disso, a marca terminou o ano em queda, ao registar 414 mil vendas durante o mês de dezembro, menos 18% do que em igual período de 2024.

A empresa tem enfrentado mais concorrência no mercado interno, com destaque para as marcas Geely, Leapmotor e Xiaomi, ao passo que a guerra tarifária deixou a fabricante numa posição mais vulnerável, sobretudo relativamente ao continente europeu. E foi o próprio presidente executivo da BYD, Wang Chuanfu, quem no início de dezembro admitiu que a vantagem tecnológica que a marca tinha para outros fabricantes está a diminuir, sublinha a .

Ainda assim, a BYD tem conseguido bons resultados a nível internacional. No ano passado, a marca vendeu 1,05 milhões de carros fora da China – um aumento de 150% – e, em dezembro, as vendas internacionais foram de 133 mil unidades, o que representa uma subida de 133% face a igual período do ano anterior.

Já no global, dos 4,6 milhões de carros vendidos, 2,26 milhões são carros 100% elétricos, o que coloca a empresa chinesa como uma das marcas de referência na mobilidade elétrica, taco a taco com a norte-americana Tesla.

O número de carros vendidos permitiu à empresa cumprir o objetivo traçado para 2025, mas importa salientar que, em setembro, a BYD tinha revisto em baixa as metas de venda para esse ano.

