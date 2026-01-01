Falta de chips ameaça aumentos de 20% nos produtos eletrónicos

Forte procura por semicondutores de alto desempenho para centros de dados estão a reduzir a oferta de chips de baixo custo utilizados em tudo, de smartphones até aos carros.
A chegada do novo ano traz sempre aumentos de preços, mas há
alguns que podem subir mais do que o previsto. É o caso dos bens de consumo
eletrónicos que correm o risco de vir a registar agravamentos de preços que poderão
chegar a 20%. Tudo por culpa da escassez de chips.
Smartphones, computadores e outros dispositivos que as
famílias querem ter nas suas casas podem ficar 5% a 20% mais caros este ano, estimam
os analistas, mas também os fabricantes desses produtos. Isto porque os custos
dos chips, essenciais para estes bens, deverão ser mais elevados.
O Financial Times recorda os alertas deixados pela Dell,
Lenovo, Raspberry Pi e a Xiaomi sobre o aumento do preço dos chips. São custos
mais elevados para as fabricantes que, tendencialmente, acabam por ser passados
para os consumidores.
Essa subida dos preços dos chips reflete a lei da oferta e
da procura. Com a expansão global dos centros de dados para alimentar modelos
de IA, a procura disparou por chips de elevado desempenho que levou muitas
fabricantes a deixarem para traz semicondutores de baixo custo utilizados na
eletrónica de consumo.
Esta situação criou uma escassez de chips de memória RAM
dinâmica (DRAM), que são utilizados em tudo, desde automóveis a computadores,
para armazenamento temporário de dados.
