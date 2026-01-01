Falta de chips ameaça aumentos de 20% nos produtos eletrónicos

Forte procura por semicondutores de alto desempenho para centros de dados estão a reduzir a oferta de chips de baixo custo utilizados em tudo, de smartphones até aos carros.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

A chegada do novo ano traz sempre aumentos de preços, mas há alguns que podem subir mais do que o previsto. É o caso dos bens de consumo eletrónicos que correm o risco de vir a registar agravamentos de preços que poderão chegar a 20%. Tudo por culpa da escassez de chips.



chips, semicondutores, visteon

Smartphones, computadores e outros dispositivos que as famílias querem ter nas suas casas podem ficar 5% a 20% mais caros este ano, estimam os analistas, mas também os fabricantes desses produtos. Isto porque os custos dos chips, essenciais para estes bens, deverão ser mais elevados.

O Financial Times recorda os alertas deixados pela Dell, Lenovo, Raspberry Pi e a Xiaomi sobre o aumento do preço dos chips. São custos mais elevados para as fabricantes que, tendencialmente, acabam por ser passados para os consumidores.

Essa subida dos preços dos chips reflete a lei da oferta e da procura. Com a expansão global dos centros de dados para alimentar modelos de IA, a procura disparou por chips de elevado desempenho que levou muitas fabricantes a deixarem para traz semicondutores de baixo custo utilizados na eletrónica de consumo.

Esta situação criou uma escassez de chips de memória RAM dinâmica (DRAM), que são utilizados em tudo, desde automóveis a computadores, para armazenamento temporário de dados.