Bruxelas vê margem para subida dos salários

Comissão Europeia aconselha "calibrar" salários em 2023. Aumento serviria para conter impacto da inflação, mas pode ficar abaixo dos 5,1% acordado pelo Governo com os parceiros sociais.

A Comissão Europeia (CE) acredita que há margem para subir mais os salários em 2023. Num relatório, avançado pelo Jornal de Negócios, defende que "a calibração dos salários deve apoiar o poder de compra dos trabalhadores, ao mesmo tempo que ajuda a aliviar a pressão sobre os preços".







Os aumentos previstos não compensam a perda do poder de compra e podem ainda ficar abaixo das subidas programadas para limitar os impactos na inflação. Portugal tinha definido com os parceiros sociais uma subida de 5,1% este ano.Leia mais no Negócios