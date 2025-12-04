Sábado – Pense por si

Bruxelas suspeita que nova política de IA no WhatsApp viole regras de concorrência da UE

Comissão Europeia vai levar a cabo uma investigação formal.

A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira uma investigação formal para avaliar se a nova política da 'gigante' tecnológica Meta, de acesso restrito de fornecedores de inteligência artificial à plataforma de conversação WhatsApp, viola regras de concorrência da União Europeia.

União Europeia está preocupada com as regras da concorrência Silas Stein/picture-alliance/dpa/AP Images

"A Comissão Europeia abriu uma investigação formal de práticas anticoncorrenciais para avaliar se a nova política da Meta sobre o acesso de fornecedores de IA [inteligência artificial] ao WhatsApp pode violar as regras de concorrência da UE", anuncia a instituição em comunicado.

Em causa está uma nova política da Meta, anunciada em outubro deste ano, que impede fornecedores (como o ChatGPT da OpenAI) de utilizarem uma ferramenta que permite às empresas comunicarem com clientes através do WhatsApp (a WhatsApp Business Solution), quando a IA é o principal serviço oferecido, temendo Bruxelas que tal iniciativa restrinja a concorrência no espaço comunitário.

