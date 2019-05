O Governo enviou à Comissão Europeia uma proposta formal de alteração do regime tributário sobre o jogo online e "aguarda a resposta", indicou ao Negócios fonte oficial da Secretaria de Estado do Turismo, que tutela o setor, e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.





