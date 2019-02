Em Portugal, mais de um milhão de jogadores online estão registados. A seu pedido, 27.800 jogadores estão impedidos de apostar dinheiro online – mas o mecanismo só funciona nas plataformas legalizadas, que são 16.

Entre 2015 e setembro de 2018 foram identificados 319 operadores ilegais de jogo pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.

De acordo com o Jornal de Notícias, foram concedidas 16 licenças para as plataformas de jogo online. Aos sites ilegais, foi pedido que cessassem a sua atividade de forma voluntária. 251 sites não cumpriram as ordens e por isso, foi pedida a intervenção dos fornecedores de serviços de Internet, para que os sites fossem bloqueados.

Quanto a 12 casos, avançaram participações junto do Ministério Público.