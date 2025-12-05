Bruxelas aprova venda do Novo Banco aos franceses do BPCE

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A Comissão Europeia deu luz verde à venda do Novo Banco ao grupo francês BPCE.



Novo Banco nova sede taguspark Bruno Colaço/Medialivre

"A Comissão concluiu que a transação notificada não suscitaria preocupações em matéria de concorrência, dada a limitada posição de mercado combinada das empresas resultante da transação proposta. A transação notificada foi examinada ao abrigo do procedimento simplificado de análise de concentrações", informa Bruxelas em comunicado.

A aprovação europeia chega menos de um mês depois de o BPCE ter notificado a Direção-Geral da Concorrência sobre a operação, e antes da data limite para a decisão, que era o dia 17 de dezembro.

Com um valor de 6,4 mil milhões de euros, esta é a maior operação financeira em Portugal dos últimos anos. O anúncio foi feito a 13 de junho deste ano. Nesse dia, o presidente do grupo financeiro gaulês garantiu que não haveria despedimentos na instituição portuguesa e iria manter a equipa de gestão liderada por Mark Bourke assim como a marca.

O acordo do BPCE com o fundo norte-americano Lone Star foi assinado em agosto. Já o entendimento com o Estado e o Fundo de Resolução foi rubricado em outubro.

No mesmo dia em que o CEO francês, Nicolas Namias, o ministro das Finanças Miranda Sarmento e o presidente do Fundo de Resolução, Máximo dos Santos, assinavam o acordo, o Ministério Público lançava uma operação de buscas na instituição financeira. As diligências estavam relacionadas com a compra da Herdade da Ferraria, uma propriedade na zona do Meco, feita pela mulher de Volkert Schmidt, antigo gestor do grupo.

Em atualização