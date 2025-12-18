Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A GQ Portugal chegou ao fim, revelou esta quinta-feira o Observador. A edição "Especial 10 anos 2015/2025", atualmente nas bancas, é a última.



Revista GQ Portugal chega ao fim Branislav Simoncik/GQ

A revista masculina era editada pela Lighthouse Publishing, detentor também da Vogue Portugal, mas segundo informou o diretor da revista José Santana ao Observador, a Lighthouse optou por "não renovar a licença".

O futuro dos trabalhadores está, no entanto, salvaguardado, de acordo com o Observador.

A GQ Portugal foi fundada em 2015 e a primeira edição editada pela Lighthouse chegou em setembro desse mesmo ano. Em 2017, a editora ficou com a licença da Condé Nast Publications para editar a Vogue.