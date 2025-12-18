Sábado – Pense por si

Dinheiro

Revista GQ Portugal chega ao fim

Luana Augusto
Luana Augusto 12:53
As mais lidas

Edição atualmente nas bancas é a última.

A GQ Portugal chegou ao fim, revelou esta quinta-feira o . A edição "Especial 10 anos 2015/2025", atualmente nas bancas, é a última.

Revista GQ Portugal chega ao fim
Revista GQ Portugal chega ao fim Branislav Simoncik/GQ

A revista masculina era editada pela Lighthouse Publishing, detentor também da Vogue Portugal, mas segundo informou o diretor da revista José Santana ao Observador, a Lighthouse optou por "não renovar a licença".

O futuro dos trabalhadores está, no entanto, salvaguardado, de acordo com o Observador.

A GQ Portugal foi fundada em 2015 e a primeira edição editada pela Lighthouse chegou em setembro desse mesmo ano. Em 2017, a editora ficou com a licença da Condé Nast Publications para editar a Vogue. 

Tópicos Desporto Portugal GQ José Santana
Investigação
Opinião Ver mais
José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira
A lagartixa e o jacaré

Dez observações sobre a greve geral

Fazer uma greve geral tem no sector privado uma grande dificuldade, o medo. Medo de passar a ser olhado como “comunista”, o medo de retaliações, o medo de perder o emprego à primeira oportunidade. Quem disser que este não é o factor principal contra o alargamento da greve ao sector privado, não conhece o sector privado.

Menu shortcuts

Revista GQ Portugal chega ao fim