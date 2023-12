Três em cada quatro consumidores comparam preços e escolhe marcas mais baratas

Cerca de três em cada quatro consumidores admitiram comparar preços e escolher marcas mais baratas quando faz compras e mais de metade incluiu produtos em promoção nos seus cestos, segundo um estudo, hoje divulgado pela Centromarca.







As conclusões são de um estudo realizado pela Kantar e analisado em conjunto com a Centromarca -- Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, com uma amostra de 4.000 famílias participantes, representativos de Portugal Continental, dispersos em mais de 1.000 pontos de sondagem, que declararam as suas compras entre 2 de janeiro e 8 de outubro de 2023."Os portugueses continuam a procurar as promoções e a comparar preços", apontou a Centromarca, destacando que, "entre janeiro e setembro de 2023, 51,3% das ocasiões de compra dos consumidores nacionais incluíram produtos em promoção" e que "77% dos consumidores inquiridos afirmaram ainda comparar preços e escolher as marcas mais económicas".Adicionalmente, os dados permitiram concluir que, em 2023, os consumidores em Portugal continuaram a aumentar a frequência com que vão às compras e a diminuir o volume comprado de cada vez, mas ambas as tendências abrandaram em relação ao ano passado.No terceiro trimestre, os consumidores chegaram mesmo a reduzir o número de vezes em que foram às compras, face a 2022.Enquanto a frequência de compra registou um aumento de 3,3% no caso da alimentação, 2% nos produtos frescos e 3,3% nas bebidas, registou-se uma diminuição de 0,9% na alimentação animal.Paralelamente, o volume por cada ato de compra diminuiu em todas as categorias, sendo mais evidente na alimentação animal (-8,2%), mas registada também na alimentação (-7,3%), nos frescos (-7,7%), e nas bebidas (-6%).Os dados mostraram ainda um aumento homólogo expressivo no volume de produtos fora do cabaz IVA Zero, durante o segundo e o terceiro trimestres do ano."A reversão do IVA Zero, a partir de 1 de janeiro, pode também contrariar o aumento do tamanho da cesta nos produtos fora do cabaz abrangido pela medida, que se vinha observando nos últimos meses", apontou a diretora da área de clientes da Cantar, Marta Santos.As marcas de distribuição continuaram a ganhar relevância nos lares portugueses, com a frequência de compra naquelas superfícies a registar um aumento de 4,4% entre 2022 e 2023, destacando-se ainda mais pelo aumento expressivo de 19,4% no valor gasto pelos consumidores naquelas marcas."A progressiva contração da inflação e a expectável atualização salarial podem permitir uma ligeira recuperação do poder de compra por parte de muitas famílias, que foram fortemente massacradas nestes dois últimos anos. No entanto, é necessário contar com o impacto desfavorável da reversão do IVA Zero no início de janeiro", referiu o diretor geral da Centromarca, Pedro Pimentel.Para aquele responsável, "este seria, havendo condições políticas, o momento adequado para discutir as propostas de harmonização do IVA no setor alimentar".