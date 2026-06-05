Bitcoin no nível mais baixo desde outubro de 2024: chegou a baixar dos 60 mil dólares

O criptoativo atingiu 126 mil dólares em outubro do ano passado, e hoje vale cerca de 60 mil. Aposta em IA e entrada em bolsa de grandes empresas estará a fazer criptoativo perder fôlego.

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A Bitcoin continua a perder terreno e, esta sexta-feira, chegou mesmo a negociar abaixo dos 60 mil dólares, o nível mais baixo desde outubro de 2024. Deste que atingiu este patamar, a criptomoeda já subiu ligeiramente, tendo superado os 60 mil dólares, mas as perdas continuam a arrastar-se.



Jeff Chiu / AP

O criptoativo está, neste momento, a cair 4,75% para 60.667,96 dólares, mas uma perda superior a 5% ditou que esta ficasse a negociar nos 59.764,90 dólares, então o valor mais reduzido em quase dois anos.

A Bitcoin vinha a ganhar impulso, mas nos últimos meses perdeu bastante terreno. Caminha agora para uma perda semanal superior a 17%.

A pressão surge, de acordo com a CNBC, após o fundador da MicroStrategy ter vendido parte do seu portefólio de Bitcoin. Esta venda exacerbou as perdas que o ativo já vinha a sentir. Contudo, a queda não é exclusiva à Bitcoin. O sentimento é extensível às restantes criptomoedas, com a Coinbase a caminho de uma perda diária de 8% e semanal de 20%, o seu pior desempenho desde fevereiro de 2023.

O máximo histórico da Bitcoin foi atingido em outubro de 2025, quando o criptoativo tocou nos 126 mil dólares. Ao dia de hoje, vale menos de metade do maior valor que já atingiu.

Neste momento, os investidores estão focados noutro tipo de ativos, fugindo à Bitcoin e restantes criptomoedas, querendo investir em ações de inteligência artificial e chips de memória, nomeadamente em outras bolsas. A Nvidia é um exemplo, uma vez que a procura já levou a fabricante de chips a superar uma capitalização de cinco biliões de dólares.

Ainda assim, Wall Street está a passar por um momento particular, o que também justifica a cautela nos investimentos em criptoativos. Tudo porque a SpaceX, a OpenAI e a Anthropic estão a preparar aquelas que podem vir a ser classificadas como as entradas em bolsa mais vantajosas do ano.