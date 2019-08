Os maiores bancos nacionais têm feito um esforço nos últimos quatro anos para reduzir o crédito malparado que ainda pesa o balanço. Apesar de o resultado estar à vista, com a queda significativa do rácio associado a estes ativos, ainda há trabalho a fazer. A Caixa Geral de Depósitos (CGD), o BPI e o Novo Banco estão no mercado a tentar atrair investidores para carteiras de ativos tóxicos.Leia mais no Jornal de Negócios