Banco Nacional Suíço disponível para garantir liquidez ao Credit Suisse

O atribulado gigante da banca suíça foi um dos poucos revezes na carreira de Horta Osório. Saiu pela porta pequena. Getty Images

A garantia foi dada num comunicado conjunto com o regulador financeiro do país, esta quarta-feira.No comunicado pode ler-se: "O Banco Nacional Suíço pode fornecer liquidez ao Credit Suisse caso seja preciso".A nota dá ainda conta que, na ótica dos dois supervisores, "os problemas de alguns bancos nos EUA não constitui um risco direto de contágio aos mercados financeiros suíços", referindo-se ao colapso nos últimos dias do Silion Valley Bank e dos bancos Silvergate e Signature.Os dois supervisores asseguram que "os requisitos rigorosos de capital e liquidez aplicados às instituições financeiras garantem a sua estabilidade". E sublinham: "o Credit Suisse reúne os requisitos de capital e liquidez impostos aos bancos com importância sistémica".