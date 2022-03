Guerra na Ucrânia pode obrigar a racionar gasóleo

A Europa importa metade do diesel da Rússia. As sanções impostas a Moscovo, na sequência da invasão da Ucrânia, vão criar um “défice sistémico”, avisa Russel Hardy, líder Vitol, uma empresa de petróleo suíça. Face à previsível escassez, o racionamento de gasóleo é uma hipótese em cima da mesa.

A continuação da guerra na Ucrânia poderá conduzir, num cenário extremo, ao racionamento de combustível. Esta possibilidade foi avançada por líderes de empresas petrolíferas durante a "FT Commodities Global Summit", uma conferência promovida pelo Financial Times na cidade suíça de Lausanne. Segundo os os maiores comerciantes de "commodities" do mundo, os mercados globais estão a enfrentar uma escassez "sistémica" que pode conduzir a este desfecho.

"Aquilo com que todos estão preocupados é com o fornecimento de gasóleo. A Europa importa cerca de metade de seu diesel da Rússia e outra metade do Médio Oriente", disse Russell Hardy, chefe da empresa de petróleo suíça Vitol, ao Financial Times. "Esse défice sistémico de diesel existe", sublinhou o responsável.