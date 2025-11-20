Assédio laboral é utilizado como “ferramenta de gestão” em Portugal

Rigidez nas leis de despedimento e fatores culturais agravam o problema do assédio laboral no país. Nuno Cerejeira Namora defende que o combate eficaz exige medidas como a inversão do ónus da prova.

O assédio laboral é um problema grave em Portugal. Estima-se que tenha impacto em mais de 20% dos trabalhadores. Além de razões culturais, Nuno Cerejeira Namora, sócio fundador da Cerejeira Namora, Marinho Falcão, diz ao Negócios que a dificuldade de despedir no país é uma das grandes causas por trás deste “flagelo”. Lembra que o assédio toma várias formas e que é difícil de provar. Por isso mesmo, defende a inversão do ónus da prova nestes casos, assim como outras medidas que preconiza no seu livro “Assédio Laboral: o combate”. O advogado nota que gostava de ver o assunto a ser discutido na negociação das alterações à lei laboral e sublinha que, apesar de já haver uma maior consciencialização para o tema, ainda há um grande caminho a percorrer.



Nuno Cerejeira Namora aborda assédio laboral como ferramenta de gestão em Portugal Miguel Baltazar/Jornal de Negócios

