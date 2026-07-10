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Aproveite para abastecer: combustíveis voltam a subir na próxima semana

CM 11:53
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Segundo a Automóvel Clube de Portugal (ACP), o gasóleo sobe 7 cêntimos por litro e a gasolina 2,5 cêntimos.

O preço dos combustíveis vai voltar a subir na próxima semana. Segundo a Automóvel Clube de Portugal (ACP), o gasóleo sobe 7 cêntimos por litro e a gasolina 2,5 cêntimos.

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O preço médio do litro do gasóleo está a custar esta sexta-feira, 10 de julho, 1,793 euros e a gasolina 1,893 euros. Caso os aumentos previstos se verifiquem, na próxima semana o preço do litro de gasóleo vai fixar-se nos 1,863 e a gasolina vai atingir os 1,918 por litro.

A guerra no Médio Oriente, que envolve os EUA, Israel e o Irão e que levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, tem feito oscilar os preços dos combustíveis nos últimos meses. 

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