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EasyJet anuncia acordo de princípio com fundo Apollo

Lusa 08:19
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Fundo avalia a empresa em 5.700 milhões de libras (6.700 milhões de euros).

A companhia aérea easyJet anunciou esta sexta-feira um "acordo de princípio" para aquisição pelo fundo americano Apollo, que avalia a empresa em 5.700 milhões de libras (6.700 milhões de euros), condições mais vantajosas do que as oferecidas pela Castlelake.

Easyjet na mira de fundos norte-americanos
Easyjet na mira de fundos norte-americanos Armando Franca/AP

Esta nova oferta, 7,15 libras (8,38 euros) por ação, "oferece um resultado melhor para os acionistas da easyJet, proporcionando-lhes um valor em dinheiro superior à proposta da Castlelake, de 6,90 libras (8,08 euros) por ação", sublinhou a companhia aérea britânica, acrescentando que já não está disposta a considerar a oferta anterior.

No início da semana, o fundo norte-americano Castlelake tinha chegado a um acordo preliminar para comprar a companhia aérea 'low-cost' britânica, avaliada em cerca de 5.200 milhões de libras (cerca de 6.084 milhões de euros).

Esta era já a quinta oferta de aquisição apresentada pela Castlelake, depois de as anteriores terem sido rejeitadas pela easyJet, sendo que a empresa de investimento detém uma participação de 2,14% na companhia aérea através dos fundos que gere.

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