Após duas descidas este ano, Tesla aumenta preços em Portugal

A Tesla inverteu a sua política de redução de preços em Portugal menos de um mês após ter cortado pela segunda vez este ano os valores a que são vendidos os seus modelos. A fabricante de veículos elétricos já tinha feito inversão de marcha na redução de preços nos EUA após críticas dos investidores à quebra nas margens.





O SUV Model Y, o modelo mais popular da Tesla, vê agora o preço da sua versão mais barata - com tração traseira - aumentar 500 euros, passando a custar 45.490 euros.Já no seu modelo mais barato, o Model 3, o preço para a versão de tração traseira mantém-se nos 39.990 euros.O Model S e o Model X sofrem aumentos de 2.500 euros, passando as suas versões mais baratas a custar 109.490 euros e 118.490 euros.As subidas nos preços são, ainda assim, inferiores à última redução de preços. No caso do Model Y, a última descida tinha sido de 2.000 euros, enquanto nos Model S e Model X o corte foi de 10 mil euros. O Model 3 tinha registado uma redução de cinco mil euros.