Preço da farinha e do açúcar baixa mas ovos encarecem doces de Natal

Lusa 09:22
No primeiro dia do ano, meia dúzia de ovos custava 1,61 euros mas, em 19 de novembro, a mesma caixa já estava a 2,12 euros, verificando-se assim um agravamento de 31,68%.

O preço da farinha e do açúcar tem vindo a baixar desde o início do ano, mas o valor dos ovos deverá encarecer os doces de Natal, ao registar, desde o início do ano, um aumento de quase 32%.

Segundo dados da Deco, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, enviados à Lusa, no primeiro dia do ano, meia dúzia de ovos custava 1,61 euros mas, em 19 de novembro, a mesma caixa já estava a 2,12 euros, verificando-se assim um agravamento de 31,68%.

O preço dos ovos mantém-se estável desde 22 de outubro, quando atingiu o pico de 2,12 euros.

Por sua vez, o valor mais baixo foi o atingido no início do ano (1,61 euros) e manteve-se até ao dia 29 do mesmo mês.

No início de fevereiro, meia dúzia de ovos ficou um cêntimo mais cara e o preço iniciou a sua trajetória de crescimento.

Só entre 19 e 26 de março, o preço da meia dúzia de ovos passou de 1,70 euros para 2,05 euros.

Contudo, desde o início do ano e também até dia 19 do corrente mês, o preço do açúcar branco e da farinha para bolos tem estado em queda.

No caso do açúcar branco, o valor estava em 1,26 euros por quilograma (kg) no início deste ano e passou para 1,17 euros em 19 de novembro, ou seja, teve uma descida de 7,14%.

Ainda assim, ao longo deste período o valor sofreu várias oscilações, tendo, por exemplo, atingido um máximo de 1,30 euros em 21 de maio.

Já o preço mais baixo foi registado em 12 de novembro (1,15 euros).

Por sua vez, o preço da farinha para bolos teve um decréscimo de 14,75%, no período em análise, passando de 1,83 euros por kg para 1,56 euros.

O valor mais elevado (1,87 euros) foi atingido em 19 de fevereiro e repetiu-se em 19 de março e 07 de maio.

No sentido oposto, o preço da farinha para bolos teve um mínimo de 1,57 euros por kg em 24 de setembro.

