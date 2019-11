O Continente está a ser alvo de phishing, tendo vários números aleatórios recebido mensagens de texto (SMS), mesmo que não se tratem de clientes da marca da Sonae.As mensagens começaram a ser enviadas, indescriminadamente, esta terça-feira. O remetente surge com o nome "Continente" e refere um sorteio através do uso de um código postal, avança o Dinheiro Vivo Os sistemas de phishing têm como objetivo obter dados pessoais. No entanto, o Continente garantiu que "não houve qualquer acesso indevido a dados pessoais de clientes Continente, uma vez que este ataque faz envios para contactos aleatórios – clientes e não clientes". A empresa acrescenta que "nunca solicita dados pessoais/confidenciais por email ou sms"A empresa informou que está "em contato com as autoridades competentes".