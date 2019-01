ERSE alerta para “más práticas” na alteração da duração dos contratos de energia

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) lançou um alerta sobre más práticas das empresas relacionadas com a comunicação de mudanças dos prazos de fidelização de fornecimento de eletricidade e/ou gás natural.

Caso um fornecedor de eletricidade comunicar que vai "alterar unilateralmente a duração do contrato, introduzindo um período de fidelização, e que, se num curto espaço de tempo a não aceitar, o fornecimento será interrompido", a ERSE aconselha o cliente a confirmar se o contrato prevê "a possibilidade do fornecedor alterar unilateralmente as condições, sem a sua aceitação expressa".

O regulador não refere o nome de nenhuma empresa em concreto, mas este alerta surge depois de ter sido noticiado que a EDP estava a enviar cartas aos clientes empresariais a informar que os contratos iriam passar a ter a duração de cinco anos. Caso contrário, o contrato terminava, segundo o Público. Atualmente, os contratos são estabelecidos por um ano.



Em reação, fonte oficial da EDP garantiu que os clientes não são obrigados a aceitar estes termos, podendo renovar pelo mesmo prazo de um ano.

Contactado pelo Negócios, o regulador explicou que tem recibo reclamações e pedidos de esclarecimento de clientes desde o início do ano. Por isso, decidiu emitir este comunicado.