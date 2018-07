Esta posição surge um dia depois da Comissão Europeia instar o serviço Airbnb a harmonizar as suas condições de utilização com as normas de defesa do consumidor da União Europeia.

A Airbnb está "comprometida em ser o mais transparente possível" com os seus clientes e vai trabalhar "em conjunto com as autoridades para esclarecer os pontos levantados" pela Comissão Europeia, disse esta terça-feira fonte oficial da plataforma online que permite alugar casas.



Esta posição surge um dia depois da Comissão Europeia instar o serviço Airbnb a harmonizar as suas condições de utilização com as normas de defesa do consumidor da União Europeia (UE) e a ser mais transparente na apresentação dos preços, sob pena de sofrer medidas coercivas.



"Levamos esta questão a sério e estamos comprometidos em ser o mais transparentes possível para a nossa comunidade", afirmou hoje fonte oficial da plataforma online, em comunicado.



"Os hóspedes são sempre informados de todas as taxas, incluindo taxas de serviço e impostos, antes de confirmar a sua decisão de reservar um alojamento anunciado na nossa plataforma. Trabalharemos em conjunto com as autoridades para esclarecer os pontos levantados", concluiu a mesma fonte.



O executivo comunitário considera que a forma como a Airbnb apresenta os preços, assim como a distinção entre anfitriões particulares e profissionais, não cumpre actualmente os requisitos impostos pela legislação da UE, nomeadamente pela directiva relativa às práticas comerciais desleais.



Consequentemente, as autoridades de defesa do consumidor da UE e a Comissão solicitaram à empresa que efectuasse uma série de alterações até ao final de Agosto, indicando que, caso estas não sejam consideradas satisfatórias, a Airbnb poderá ser alvo de medidas coercivas.



"O Airbnb não cumpre plenamente a legislação europeia. Os preços não são transparentes na pesquisa inicial, uma vez que outras taxas são acrescentadas numa fase mais avançada. É difícil para o consumidor saber se está a alugar a um privado ou a um profissional, e isto é importante já que se aplicam diferentes regras de protecção dos consumidores. O Airbnb não devia ir a tribunal num país diferente daquele do consumidor e não deve privar os consumidores dos seus direitos legais básicos", defendeu a comissária europeia da Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, na segunda-feira.



Vera Jourová especificou que a empresa deve alterar a forma como apresenta as informações sobre os preços desde o início da pesquisa na Internet, de modo a garantir que os consumidores podem ver o preço total dos imóveis, incluindo todas as taxas e encargos, nomeadamente taxas de serviço e limpeza, ou, se não for possível calcular previamente o preço final, informar claramente o consumidor de que poderão ser aplicadas taxas suplementares.



A Airbnb terá ainda de identificar claramente se a oferta é facultada por um anfitrião particular ou por um profissional, pois as normas de defesa do consumidor diferem consoante o caso.



O executivo comunitário vincou que a plataforma online de turismo local não pode induzir os consumidores a recorrer a um tribunal de um país diferente do seu Estado-membro de residência, não pode decidir, de forma unilateral e injustificada, as condições que vigoram em caso de rescisão do contrato, e não pode privar os consumidores do direito fundamental a processar um anfitrião em caso de danos pessoais ou de outro tipo de danos.



A Comissão Europeia sublinhou também que a Airbnb não pode alterar unilateralmente as condições de utilização sem antes ter informado claramente os consumidores e lhes ter dado a possibilidade de rescindir o contrato, e ainda que a rescisão ou a suspensão do mesmo pela empresa deve ser explicada aos consumidores e regida por regras claras, não podendo privá-los do direito a uma indemnização adequada ou do direito de recurso.



Por último, a Airbnb deve disponibilizar na sua página electrónica uma ligação acessível para a plataforma de Resolução de Litígios em Linha (RLL), juntamente com todas as informações necessárias sobre a resolução de litígios ao abrigo do Regulamento RLL.