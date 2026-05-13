Entre as rotas temporariamente suspensas estão: Deli-Chicago, Bombaim-Nova Iorque, Deli-Xangai, Chennai-Singapura, Bombaim-Daca e Deli-Malé.

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A Air India vai suspender sete rotas internacionais entre junho e agosto, devido ao aumento do preço do combustível para aviação resultante da crise no estreito de Ormuz, informou hoje a companhia aérea.



Air India suspende sete rotas internacionais devido à crise no combustível Foto AP/Altaf Qadri

Entre as rotas temporariamente suspensas estão: Deli-Chicago, Bombaim-Nova Iorque, Deli-Xangai, Chennai-Singapura, Bombaim-Daca e Deli-Malé.

A América do Norte e o sul da Ásia são as regiões mais afetadas pelos cortes da companhia indiana.

"Os ajustes foram realizados em resposta a uma combinação de fatores, incluindo as contínuas restrições do espaço aéreo sobre determinadas regiões e os preços recorde do combustível para aviões nas operações internacionais, os quais afetam significativamente a viabilidade comercial de certos serviços planeados", indicou a empresa em comunicado.

A Air India anunciou também que irá reduzir as frequências em cerca de vinte rotas internacionais, principalmente para a Ásia e a Europa.

A crise no estreito de Ormuz, por onde circula cerca de 80% do petróleo consumido pela Ásia, não só encareceu o petróleo bruto, como obrigou as operadoras a realizar rotas mais longas para evitar zonas de conflito, afetando fortemente o setor aéreo indiano.

Tanto a Air India como a IndiGo já aplicaram sobretaxas aos utilizadores devido ao aumento do combustível, que representa cerca de 40% das despesas.

Na semana passada, o Governo da Índia aprovou um programa de garantia de crédito de emergência para proporcionar liquidez às empresas, especialmente às companhias aéreas e às Pequenas e Médias Empresas (PME), afetadas pela guerra no Médio Oriente.

Os cortes da Air India surgem a poucas semanas do fim da investigação oficial sobre o acidente aéreo ocorrido em junho de 2025 em Ahmedabad, na Índia, que causou a morte de 260 pessoas.