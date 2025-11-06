Air France-KLM formaliza interesse na compra da TAP nas próximas semanas

A Air France-KLM vai formalizar a manifestação de interesse na compra da TAP nas próximas semanas, até ao final de novembro, confirmou esta quinta-feira o presidente executivo (CEO) da companhia, Benjamin Smith.

A informação foi adiantada pelo presidente executivo do grupo de aviação franco-neerlandês durante a conferência de imprensa de apresentação de resultados do 3.º trimestre, divulgados hoje. "Apresentaremos a nossa carta formal de manifestação de interesse no final deste mês", afirmou o CEO, Benjamin Smith.

Os interessados na compra da transportadora portuguesa têm até às 16h59 dia 22 de novembro (hora de Portugal continental) para submeter a declaração de manifestação de interesse e de cumprimento dos critérios de admissão junto da Parpública, a gestora das participações do Estado em empresas públicas.

Questionado se o grupo tem estado em contacto com o Governo português ou outras autoridades recentemente, o CEO disse que "isso ainda não aconteceu até hoje". "Esperamos que [a manifestação de interesse] dê início a um processo oficial, no qual começaremos a reunir-nos com as principais partes interessadas, incluindo o Governo", esclareceu.

Questionado se, na sua perspetiva, o processo de venda está a correr bem, o CEO disse ser "muito cedo" para responder, referindo que "nos próximos dois meses" já estará em condições de o fazer.

O CEO reafirmou a vontade na aquisição da transportadora portuguesa. "Estamos definitivamente interessados", disse.

O caderno de encargos da privatização prevê a venda de uma participação de até 44,9% da TAP, com 5% do capital reservado aos trabalhadores, conforme a Lei das Privatizações, sendo que o futuro comprador terá direito de preferência sobre a fatia não subscrita.

O Governo prevê que o processo fique concluído no prazo de um ano, dependendo das autorizações de Bruxelas.

Até ao momento, a Air France-KLM, a IAG (dona da Iberia e British Airways) e a Lufthansa foram as companhias que manifestaram publicamente o seu interesse, mas o processo de privatização também está aberto a potenciais investidores fora da Europa.

Em outubro, uma delegação da Air France-KLM fez uma visita aos Açores para avaliar a importância e relevância estratégica das ligações com a região. A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada foi uma das entidades visitadas.

A Air France-KLM é detida em 28% pelo Estado francês e em 9,1% pelo Estado neerlandês, seguindo-se, entre os acionistas de referência, a empresa francesa de transporte marítimo CMA CGM com 8,8%, a China Eastern Airlines com 4,6% e os trabalhadores com 3%.

Nos nove primeiros meses do ano (de janeiro a setembro), o lucro líquido do grupo franco-neerlandês foi de 1.168 milhões de euros, mais do dobro do que o valor alcançado no mesmo período do ano passado, de 510 milhões de euros.

No terceiro trimestre, as receitas da Air France-KLM aumentaram 2,6% em relação ao ano anterior, atingindo 9.200 milhões de euros.

De acordo com a empresa, a melhoria é impulsionada pelo tráfego de passageiros, pela área de manutenção e pelo desempenho da Transavia, companhia que a multinacional também detém.

Em 22 de outubro, a Air France-KLM concluiu a compra de uma posição de 2,3% no capital da companhia aérea canadiana WestJet por 49 milhões de dólares.

O grupo prepara-se igualmente para assumir "uma participação maioritária" na companhia aérea escandinava SAS, onde já detém 19,9%.

No relatório trimestral, o grupo lembra que "desde o verão de 2024 implementou uma cooperação comercial entre a SAS, a Air France e a KLM.

Notícia atualizada às 12h32