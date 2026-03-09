A fortuna "escondida" do novo líder supremo do Irão

Kenedy: "Fui para Paris ganhar mais do dobro. Vivia sozinho, numa mansão"
Carlos Gonçalo Morais
Negócios de milhões foram feitos através de teia de empresas que ajudou Khamenei a canalizar fundos para os mercados ocidentais. De hotéis em Frankfurt a contas na Suíça, suspeita-se que maioria do dinheiro utilizado esteja diretamente ligado às vendas de petróleo iraniano.
Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo do Irão, controla um vasto património e império de investimentos. É o que concluiu uma investigação da Bloomberg, que mostra que apesar de o novo ayatollah, de 56 anos, se abster de colocar ativos em seu nome, tem ligações diretas a vários negócios no ocidente que remontam pelo menos a 2011.
