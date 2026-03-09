Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de março de 2026 às 17:56

O que esperar de Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo do Irão?

Mojtaba Khamenei é o novo líder supremo do Irão, tendo sucedido ao pai, Ali Khamenei, morto nos ataques dos EUA e Israel contra o país. O jornalista da AP Jon Gambrell explica o contexto em que Mojtaba Khamenei assume a liderança e os desafios que poderá ter pela frente.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)