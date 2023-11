Contas certas devem ser prioridade na altura de gastar o subsídio de Natal

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O subsídio de Natal deverá ser usado para amortizar crédito, sobretudo o que tem juros mais altos do que os produtos de poupança e investimento, recomendam especialistas.

Muitas famílias recebem por esta altura o subsídio de Natal e esta almofada extra deve ser encarada com responsabilidade, alerta o especialista em assuntos financeiros da Deco Proteste António Ribeiro, em declarações ao Jornal de Negócios.





"Antes de investir, é importante eliminar as dívidas. Enquanto existirem dívidas e sobretudo taxas de juro no crédito bem superiores às taxas dos produtos de poupança e investimento, de pouco serve aplicar o dinheiro, já que o resultado é sempre uma perda real", avisa o especialista.Saiba mais no Jornal de Negócios