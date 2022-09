A crise chegou à alimentação. É possível continuar a comer de forma saudável?

A inflação chegou à alimentação e vai encarecer as refeições de milhões de portugueses. A carne de frango e as frutas registam uma das maiores subidas de preços, por isso como vai ser possível manter uma dieta mais saudável sem sofrer um rombo tão significativo na carteira? A SÁBADO recolheu dicas de uma nutricionista e a posição da Ordem dos Nutricionistas (mais política do que sobre saúde).