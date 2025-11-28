Não faltará bacalhau no Natal apesar de preços "pornográficos"

"Sabemos o que é que se passa no mercado. Os preços estão exorbitantes. É a guerra da Ucrânia", afirmou presidente da associação das pescas.

O presidente da Associação dos Armadores das Pescas Industriais (ADAPI) admitiu esta sexta-feira que a escassez de bacalhau devido à guerra da Ucrânia está a levar a um aumento dos preços, mas garantiu que o produto não faltará no Natal.



"Eventualmente temos que comprar tamanhos mais pequenos e menos quantidade", diz Pedro Silva

"O bacalhau, no meu ponto de vista, não irá faltar. Eventualmente temos que comprar tamanhos mais pequenos e menos quantidade, porque os preços estão realmente pornográficos", disse Pedro Silva.

O presidente da ADAPI falava durante uma edição do CNN Portugal Summit com a temática "Mar das Oportunidades", que decorreu esta sexta-feira em Ílhavo, no distrito de Aveiro, e que contou com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

"Sabemos o que é que se passa no mercado. Os preços estão exorbitantes. Isso tem um nome. É a Rússia e a guerra da Ucrânia", afirmou Pedro Silva.

O presidente da ADAPI lembrou que a Rússia é o grande fornecedor de bacalhau para a União Europeia e para Portugal, em concreto, adiantando que a proibição dos navios russos de entrar em portos noruegueses fez diminuir a oferta do "fiel amigo".

"Admito que a quantidade de bacalhau oferecida neste momento seja inferior e por isso os preços estão a disparar", observou Pedro Silva.

Segundo o presidente da ADAPI, os portugueses consomem cerca de 60 mil toneladas de bacalhau, mas só pescam quatro ou cinco mil toneladas.

O preço do bacalhau para o comércio, sobretudo tradicional, tem vindo a subir consecutivamente há vários anos devido a fatores como a decisão da União Europeia (UE) de impor sanções económicas à Rússia devido à guerra na Ucrânia.

De acordo com dados da Associação dos Industriais do Bacalhau (AIB), as vendas do bacalhau na época natalícia representam cerca de 30% das vendas anuais no mercado doméstico. O consumo 'per capita' de todos os produtos de bacalhau ronda os 15 quilogramas (kg).