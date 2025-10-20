Hospital privado abre em Aveiro em 2028 e vai criar 400 postos de trabalho

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
A Trofa Saúde conta com 23 hospitais e clínicas em todo o país, tendo realizado mais de dois milhões de consultas e mais de 20 mil cirurgias.
O grupo Trofa Saúde vai construir um novo hospital em Aveiro, num investimento de cerca de 80 milhões de euros que irá criar 400 postos de trabalho, com abertura prevista para o final de 2028, foi hoje anunciado.
"Este hospital será um hospital de referência, tanto às clínicas que já temos hoje no distrito de Aveiro, como também de apoio a toda a expansão que o grupo Trofa Saúde prevê fazer nos próximos anos aqui na região", disse Bruno Gomes, CEO do grupo Trofa Saúde, durante a cerimónia do lançamento da primeira pedra do novo hospital.
Segundo o mesmo responsável, a nova unidade contará com atendimento permanente 24 horas para adultos e crianças, bloco operatório com três salas para cirurgia, 100 camas de internamento, 100 gabinetes de consulta e serviços de enfermagem, análises clínicas e endoscopia e com suporte de uma imagiologia equipada com tecnologia de última geração, incluindo ressonância magnética, TAC, mamografia e ecografia.
"Com o Hospital Trofa Saúde de Aveiro vamos dar continuidade e diferenciação aos cuidados de saúde de excelência que já prestámos nesta região", referiu Bruno Gomes, adiantando que a nova unidade representa um investimento de cerca de 80 milhões de euros e vai criar 400 postos de trabalho.
Atualmente, o grupo Trofa Saúde conta com 23 hospitais e clínicas em todo o país, tendo acolhido no último ano mais 750 mil pessoas e realizado mais de dois milhões de consultas e mais de 20 mil cirurgias.
Na mesma ocasião, o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, disse esperar que a construção deste novo hospital privado venha colmatar a "enorme carência" existente ao nível da oferta de serviços de saúde.
"A oferta que temos hoje, por exemplo, é muito curta e, portanto, esta chegada da Trofa Saúde para nós é muito feliz. Lutámos muito por ela e estamos muito felizes por ver a obra acontecer", sublinhou o autarca.
Ribau Esteves disse ainda esperar que este investimento privado, que considerou ser o mais importante dos últimos anos, seja também inspirador e estimulador para que o Governo avance com a ampliação e qualificação do Hospital de Aveiro, criticando a "inércia absurda" dos governos anteriores que "andaram a empurrar para a frente".
