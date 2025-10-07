Banco de Portugal revê em alta previsão de crescimento de 2025 para 1,9%

Para 2026, prevê que o crescimento seja de 2,2% e, para 2027, que a progressão seja de 1,7%, ritmo igual ao projetado no boletim anterior.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

O Banco de Portugal (BdP) reviu hoje em alta a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) português em 2025 para 1,9%, em parte impulsionado pelo consumo privado, fruto da redução do IRS.



BdP revê em alta previsão de crescimento do PIB português para 1,9% em 2025 Vítor Mota/Media Livre

No Boletim Económico de outubro, o banco central prevê que o PIB progrida 1,9% em 2025 em relação a 2024, quando, na previsão anterior, de junho, apontava para um crescimento de 1,6%. A variação ainda fica, porém, abaixo da previsão de 2,3% feita em março deste ano pelo BdP.

Para os dois próximos anos, o banco central mantém as projeções inalteradas. Para 2026, prevê que o crescimento seja de 2,2% e, para 2027, que a progressão seja de 1,7%, ritmo igual ao projetado no boletim anterior.

"A revisão de 0,3 pontos percentuais do crescimento do PIB para 2025 reflete a incorporação dos dados mais recentes de contas nacionais e um maior crescimento projetado para o segundo semestre", justifica o banco central, explicando que a divulgação dos resultados das contas nacionais anuais "revelou um maior crescimento do PIB em 2023 e 2024 (0,5 e 0,2 pontos percentuais, respetivamente)".

As revisões, detalha, "refletem um maior contributo da procura interna", devido a "revisões em alta nos contributos do consumo privado, consumo público e investimento" em 2023 e a "um maior contributo do investimento" em 2024.

Ao mesmo tempo, "a variação em cadeia do PIB do primeiro trimestre foi também revista em alta pelo INE e a do segundo trimestre ficou acima da projetada no Boletim Económico de junho (0,2 e 0,3 pontos percentuais, respetivamente)", indica o BdP.

Há, segundo o banco central, duas medidas que deverão ajudar a impulsionar o consumo: a redução do IRS aprovada no parlamento em julho, sentida nos salários dos trabalhadores e pensionistas a partir de agosto, e o suplemento extraordinário aos pensionistas em setembro.

No boletim, o BdP faz referência a esses dois fatores. "Foram tomadas novas medidas orçamentais com impacto positivo no rendimento disponível das famílias em 2025, nomeadamente uma nova redução do IRS, com efeitos retroativos ao início do ano, e um suplemento extraordinário para as pensões mais baixas", refere, lembrando que "à semelhança do que se verificou em 2024, a atualização das tabelas de retenção na fonte para refletir as alterações do IRS introduz volatilidade no perfil trimestral do rendimento disponível, com efeitos ainda em 2026".

No período de 2025 a 2027, Portugal deverá crescer acima da média da zona euro (2% contra 1,2% na área da moeda única). O PIB por trabalhador é de 0,9%, quando na zona euro é de 0,6%, prevê o banco central.

A confirmar-se a variação de 1,9%, o nível de crescimento do PIB ficará, ainda assim, abaixo do valor previsto pelo Governo de Luís Montenegro (PSD/CDS-PP) no Orçamento do Estado para 2025, que era de 2,1%. Em 11 de setembro, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, reconheceu que o ritmo "está abaixo do objetivo, da ambição do Governo", embora o desempenho continue a ser superior ao da zona euro.

Nas previsões do BdP, o consumo privado deste ano, em vez de variar 2,2%, deverá crescer 3,3%.

Para o consumo público, o banco central projeta uma variação de 1,6%, também melhor do que a prevista em junho, de 1,1%.

Para o investimento -- a formação bruta de capital fixo (FBCF) -- prevê uma progressão de 3%, superior aos 2,1% estimados em junho.

A procura interna deverá avançar 3,6%, a um ritmo melhor do que os 2,3% apontados anteriormente.

Já para as exportações, o banco central prevê um abrandamento, com as vendas ao exterior a crescerem 1,1%, quando, em junho, previa uma progressão de 1,7%. Do lado das importações, aponta para uma variação de 4,7%, o que compara com 3,4% no boletim anterior.