Sábado – Pense por si

Dinheiro

Luís Delgado vai recorrer da decisão que dita o fim da dona da Visão

Lusa 18 de julho de 2025 às 15:38
As mais lidas

"Se possível, vamos recorrer da decisão da não homologação do plano de insolvência que foi aprovado por 77% dos credores", afirmou o gestor.

O acionista da Trust in News (TiN) Luís Delgado disse esta sexta-feira à Lusa que vai recorrer da decisão que dita o fecho da empresa que detém, entre outros títulos, Visão, Exame e Caras.

Bruno Agostinho / Correio da Manhã

"Se possível, vamos recorrer da decisão da não homologação do plano de insolvência que foi aprovado por 77% dos credores", afirmou o gestor.

O plano de insolvência apresentado pela TiNnão foi homologado, de acordo com decisão do tribunal a que a Lusa teve hoje acesso, determinando o encerramento da sua atividade.

"Nestes termos, decido não homologar o plano de insolvência apresentado pela Trust in News", refere a juíza no documento do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, datado de hoje.

Por conseguinte, "ponho termo à administração da massa insolvente pela devedora, assumida desde 09/06/2025 como resulta do requerimento junto aos autos em 04/06/2025" e "declaro cessada a suspensão da liquidação determinada pela assembleia de credores realizada em 29/01/2025".

Além disso, "determino [que] seja comunicado oficiosamente às Finanças o encerramento da atividade da devedora", bem como "o prosseguimento dos autos com a imediata apreensão dos bens da devedora e respetiva liquidação", segundo a decisão sobre a empresa que tem como acionista Luís Delgado.

O plano de insolvência da TiN tinha sido aprovado com 77% dos credores a votar favoravelmente e 23% contra.

Fundada em 2017, a Trust in News é detentora de 16 órgãos de comunicação social, em papel e plataformas digitais, como aExame, Caras,Courrier Internacional,Jornal de Letras,Activa, Telenovelas,TV Mais, entre outros.

Artigos Relacionados
Tópicos Luís Delgado Imprensa Trust in News
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Luís Delgado vai recorrer da decisão que dita o fim da dona da Visão