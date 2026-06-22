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Egito bate Nova Zelândia para a primeira vitória em Mundiais

Lusa 07:34
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Egito bateu a Nova Zelândia por 3-1.

O Egito somou no domingo a sua primeira vitória em Mundiais de futebol, ao nono jogo e quarta participação, ao bater a Nova Zelândia por 3-1, para assumir a liderança do Grupo G da edição 2026.

Egito bate Nova Zelândia para a primeira vitória em Mundiais
Egito bate Nova Zelândia para a primeira vitória em Mundiais Foto AP/Abbie Parr

Em Vancouver, no Canadá, em encontro da segunda jornada, Finn Surman adiantou o conjunto da Oceânia, aos 15 minutos, mas, na segunda parte, os 'faraós' deram a volta, com tentos de Mostafa Ziko, aos 58, Mohamed Salah, aos 67, e Trezeguet, aos 82.

O conjunto africano lidera isolado o agrupamento, com quatro pontos, contra dois de Irão e Nova Zelândia, que empataram a zero, e um da Nova Zelândia, com as quatro seleções a terem a possibilidade de chegar aos 16 avos de final.

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