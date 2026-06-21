Mundial'2026: Japão domina e goleia 'desconectada' Tunísia

O Japão dominou sábado por completo uma 'desconectada' Tunísia, que goleou por 4-0, para ficar a um passo dos '16 avos' do Mundial de futebol de 2026 e eliminar os africanos, na segunda jornada do Grupo F.
Japão goleou a Tunísia no Mundial'2026AP
No que foi o jogo 1.000 da história dos Mundiais, iniciada há 96 anos, em 1930, os nipónicos não deram hipóteses aos tunisinos, que bateram com golos de Daichi Kamada (quatro minutos), Ayase Ueda, que 'bisou' (31 e 83), e Junya Ito (69).
Depois das boas indicações deixadas na estreia, face aos Países Baixos (2-2), o Japão voltou a mostrar grande qualidade, ao contrário da Tunísia, que não melhorou nada com a mudança de selecionador e está, naturalmente, fora do Mundial2026.
Hervé Renard, que substituiu Sabri Lamouchi após o 1-5 com a Suécia, fez três trocas no 'onze', colocando o guarda-redes Dahmen, Bronn e Tounekti em vezes de Chamakh, Hamida e Khedira, enquanto o Japão mudou quatro peças: saíram Taniguchi, Watanabe, Kubo e Maeda e entraram Tomiyasu, Itakura, Ito e Tanaka.
O primeiro remate foi dos africanos, aos três minutos, por intermédio de Mejbri, mas a resposta do Japão, melhor desde o apito inicial, deu em golo, aos quatro, numa jogada de envolvência finalizada por Kamada, assistido por Nakamura.
A formação nipónica sentiu as fragilidades alheias e, até aos 10 minutos, teve mais duas ocasiões claras, salvas por Bronn e pelo guarda-redes Dahmen.
Os tunisinos conseguiram, depois, equilibrar o jogo, mas, aos 31 minutos, o Japão voltou a marcar, através de Ayase Ueda, que recebeu a bola, conduziu-a até às imediações da área e 'fuzilou', fazendo a bola entrar junto ao poste direito.
Até ao intervalo, nada aconteceu de relevante e, para a segunda parte, Renard fez entrar Ben Hamida e Ismael Gharbi, mas nada melhorou nos tunisinos, enquanto os nipónicos vieram com o mesmo elenco, mas uma postura mais controladora, menos incisiva.
Os japoneses acabaram, porém, por aumentar a vantagem, aos 69 minutos, quando Tanaka lançou pelo meio Ueda, que tocou de primeira a isolar Ito, que primeiro ganhou no corpo a corpo com o último defesa e, depois, marcou com toda a calma.
A Tunísia 'baixou os braços', em definitivo, e o Japão chegou ao quarto golo aos 83 minutos, num cabeceamento em 'balão' de Ueda, por cima do guarda-redes e dos defesas que ainda o tentaram evitar, para o 'bis', depois de um centro da direita de Sano.
Jogo no Estádio BVVA, em Guadalupe, no México.
Tunísia - Japão, 0-4.
Ao intervalo: 0-2.
Marcadores:
0-1, Daichi Kamada, 04 minutos.
0-2, Ayase Ueda, 31.
0-3, Junya Ito, 69.
0-4, Ayase Ueda, 83.
Equipas:
- Tunísia: Aymen Dahmen, Omar Rekik, Montassar Talbi, Dylan Bronn (Ben Hamida, 46), Yan Valery, Ellyes Skhiri (Rani Khedira, 90), Hannibal Mejbri, Ali Abdi (Elias Achouri, 90), Elias Saad (Ismael Gharbi, 46), Sebastian Tounekti (Firas Chaouat, 64) e Anis Slimane.
Selecionador: Hervé Renard.
- Japão: Zion Suzuki, Takehiro Tomiyasu (Ayumu Seko, 78), Ko Itakura, Hiroki Ito, Ritsu Doan (Yukinari Sugawara, 74), Kaishu Sano, Daichi Kamada (Junnosuke Suzuki, 74), Keito Nakamura (Yuito Suzuki, 78), Junya Ito, Ao Tanaka e Ayase Ueda (Keisuke Goto, 84).
Selecionador: Hajime Moriyasu.
Árbitro: István Kovács (Roménia).
Ação disciplinar: Nada a registar.
Assistência: 51.243 espetadores.
Mundial'2026: Japão domina e goleia 'desconectada' Tunísia