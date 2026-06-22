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Faz sentido pausas para hidratação em todos os jogos do Mundial? "Justificação médica não é 100 por cento válida"

Isabel Dantas 07:00
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A medida, que foi pela primeira vez implementada pela FIFA num Mundial de seleções, está longe de ser consensual. Entre jogadores, treinadores e comentadores as opiniões dividem-se.

O calor extremo que no ano passado se fez sentir em alguns jogos do Mundial de Clubes levou a FIFA a implementar pela primeira vez num Mundial de seleções um protocolo de segurança com o intuito de proteger os jogadores, que inclui pausas para hidratação mais ou menos a meio de cada parte do jogo. A competição disputa-se no México, nos Estados Unidos e no Canadá, com os especialistas a alertarem para o facto de poderem ser atingidas temperaturas muito elevadas em algumas partidas. Mas a medida está longe de ser consensual

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Tópicos Jogo de futebol Jogo Antigo jogador Futebol FIFA Portugal México Estados Unidos Emílio Peixe Brasil Javier Aguirre Carlo Ancelotti Ian Wright Mikel Merino
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