Federação alemã anuncia acordo com Jürgen Klopp para selecionador

Klopp deixou o Liverpool em junho de 2024, após nove temporadas, e desde 1 de janeiro de 2025 que está sob contrato com a Red Bull como diretor global para o futebol.

A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou este sábado ter chegado a acordo com Jürgen Klopp para que este assuma o cargo de selecionador da Mannschaft, mas ainda precisa da aprovação do grupo Red Bull.



Jürgen Klopp tem sido apontado como o favorito à sucessão de Nagelsmann Martin Meissner/AP

"O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, e o vice-presidente, Hans-Joachim Watzke, realizaram uma reunião com Jürgen Klopp em Nova Iorque na sexta-feira, a propósito de uma possível nomeação como selecionador nacional", refere o organismo em comunicado.

A DFB acrescenta que "durante esta reunião construtiva chegou-se a um acordo sobre os principais pontos de um possível contrato" e que "a negociação irá prosseguir na próxima semana.

"Ambas as partes estão confiantes de que as negociações -- sujeitas a um acordo com o atual empregador de Jürgen Klopp, a Red Bull -- poderão ser concluídas com sucesso", adianta o comunicado.

Desde a demissão do selecionador Julian Nagelsmann, após a eliminação nos 16 avos de final do Mundial nos penáltis frente ao Paraguai (1-1, 4-3), Jürgen Klopp, de 59 anos, tem sido apontado como o candidato preferido da DFB para lhe suceder.

Depois de passagens de sucesso pelo Mainz e pelo Borussia Dortmund, Klopp tornou-se uma lenda no Liverpool, conquistando o título da Premier League em 2020, pondo fim a um jejum de 30 anos, um ano depois de ter triunfado na Liga dos Campeões.

Klopp deixou o Liverpool em junho de 2024, após nove temporadas, e desde 1 de janeiro de 2025 que está sob contrato com a Red Bull como diretor global para o futebol, supervisionando os vários clubes pertencentes à marca austríaca de bebidas energéticas.

Desde que conquistou o seu quarto título mundial em 2014, a Alemanha sofreu três derrotas consecutivas no torneio: duas eliminações na primeira fase em 2018 e 2022, e uma eliminação na fase dos 16 avos de final no final de junho.