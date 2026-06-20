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Parece que nem todos os torneios são pet-friendly. Ao contrário do Roland Garros, Wimbledon vai manter a tradição sem animais

Enquanto Roland Garros surpreendeu ao permitir a presença de cães ligados aos jogadores nos bastidores, Wimbledon mantém uma política mais rígida: animais de estimação continuam proibidos no torneio britânico.

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Parece que nem todos os torneios são pet-friendly. Ao contrário do Roland Garros, Wimbledon vai manter a tradição sem animais
SÁBADO 20 de junho de 2026 às 10:55
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Parece que nem todos os torneios são pet-friendly. Ao contrário do Roland Garros, Wimbledon vai manter a tradição sem animais
Parece que nem todos os torneios são pet-friendly. Ao contrário do Roland Garros, Wimbledon vai manter a tradição sem animais WTA

No mundo do ténis profissional, os cães dos jogadores começaram a conquistar um lugar especial nos bastidores dos grandes torneios. Mas nem todos os Grand Slams têm a mesma visão sobre a presença de animais de companhia. Enquanto o Roland Garros, em Paris, adotou uma postura bastante permissiva em relação aos cães de alguns atletas, permitindo que acompanhassem os seus tutores em determinadas zonas do complexo, Wimbledon decidiu manter uma política mais tradicional: animais de estimação não são permitidos no recinto do torneio.

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