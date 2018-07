Wimbledon: Djokovic de regresso a uma final de Grand Slam

Meia-final frente a Nadal começou na sexta-feira e só foi concluída este sábado. Sérvio defronta Anderson na final.

O sérvio Novak Djokovic é o segundo finalista em masculinos do torneio de ténis de Wimbledon, em Londres, após derrotar o espanhol Rafael Nadal, em cinco sets, com os parciais de 6-4, 3-6, 7-6 (11-9), 3-6 e 10-9



Esta meia-final começou sexta-feira, mas teve de ser suspensa às 23h00, então com o sérvio a ganhar por 2-1, para ser hoje reatada, finalizando com um total de cinco horas e 16 minutos.



O adversário de Djokovic na final de domingo será o sul-africano Kevin Anderson, que sexta-feira afastou na outra meia-final o norte-americano John Isner, num duelo que durou seis horas e 36 minutos, o segundo mais longo de sempre da era open em Wimbledon.



Novak Djokovic, antigo número um do mundo que tinha caído para 21.º, após lesão e operação ao cotovelo, não atingia uma final de Grand Slam desde 2016, ano em que ganhou o Open da Austrália e Roland Garros. Em Wimbledon, conte já três títulos (2011, 2014 e 2015) e uma final perdida (2013).



Apesar da derrota, Nadal vai manter a liderança do ranking ATP, ampliando mesmo a vantagem sobre o suíço Roger Federer, depois do acerto de pontos na próxima semana.